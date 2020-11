La Moderna sera construite à la main et stylisée inspirée de la Ferrari 250 GTO

Recréer la mythique Ferrari 250 GTO? C’est presque un rêve, mais pas facile à réaliser. Tout d’abord, parce qu’une chose est de «copier» la carrosserie – ce que certains ont fait avec le Pontiac Fiero GTO – et une autre de la «reproduire» avec un moteur V12.



Mais depuis qu’Ares Design – la société que l’ancien PDG de Lotus Dany Bahar a ouvert à Modène dédiée aux voitures les plus exclusives – a battu Ferrari devant la cour européenne – il a déclaré que le design GTO n’appartenait plus à Ferrari – le GTO qu’Ares nous proposera est très attendu; Ayant vu son travail pour recréer le De Tomaso Pantera, il l’attend avec impatience.

Mais peut-être peut-il être dépassé par GTO Engineering, une société basée en Grande-Bretagne, mais également basée en Californie. Sa spécialité est la restauration et l’entretien des Ferrari, à la fois classiques et actuelles, et a récemment réalisé une 250 SWB «Revival».

Sous le nom de code Moderna, il sera construit à la main – plus de 300 heures-homme de travail pour le moteur seul – avec des matériaux modernes et un style directement inspiré de la mythique 250 GTO des années 60.

Mais ce n’est pas exactement une «recréation» de la GTO du début des années 60, avec un nez plus court et plus bas, des lumières LED et un arrière plus arrondi avec quatre échappements; il a également une double bulle sur le toit.

Le châssis sera multitubulaire en tube d’acier, sous-châssis en aluminium, portes et capot en aluminium … et le reste de la carrosserie en fibre de carbone. Son poids sera inférieur à la légère Mazda Miata, un peu moins de 1000 kilos.

Le moteur sera développé par GTO… un V12 à quatre soupapes, même si on ne sait pas s’il s’agit d’un nouveau moteur ou d’une version basée sur des blocs vétérans Ferrari V12 – par exemple celui de la 275 GTB – combiné à une boîte de vitesses manuelle. Et les suspensions et autres détails s’inspirent de la compétition pour offrir un maximum de plaisir de conduite.

Il ne semble pas que la puissance soit excessive, on parle de 450 chevaux, mais le rapport puissance / poids – un peu plus de 2 kilos / cheval – est vraiment bon.

Bien entendu, les intéressés devront attendre les 18 mois qui seront utilisés pour sa fabrication. Prix? En parler est de mauvais goût … c’est-à-dire qu’il n’est intéressant que de le révéler à ceux qui peuvent vraiment se le permettre.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard