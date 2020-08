Date publiée: 28 août 2020

Daniel Ricciardo a de nouveau montré qu’il était un spécialiste du vendredi après-midi 2020 avec une autre excellente performance FP2 au Grand Prix de Belgique.

L’Australien a maintenu une séquence remarquable de performances impressionnantes puisque seul Max Verstappen est allé plus vite que lui à Spa-Francorchamps.

« Je pense que je vais commencer à m’appeler Mister FP2 », a déclaré Ricciardo. «Je pense que j’ai été parmi les quatre premiers lors des trois derniers FP2. Mais je préfère m’appeler Monsieur Q3! »

La séance s’est toutefois terminée prématurément pour le «Honey Badger», car il a dû garer la Renault sur la ligne droite de Kemmel avec un problème hydraulique qui a été signalé plus tard comme n’ayant rien de grave.

Renault a été tout au sujet de moments comme celui-ci jusqu’à présent ce trimestre et rien d’autre, bien que Ricciardo se soit qualifié en P5 pour le Grand Prix du 70e anniversaire.

Le joueur de 31 ans a hâte d’organiser un week-end de course complet pour la première fois cette saison et sent que c’est possible dans une voiture qui s’améliore.

« Nous étions P3 puis P4 (en FP2) à Silverstone et Barcelone », a-t-il ajouté. «Je savais que c’étaient des tours corrects, mais je ne m’attendais pas honnêtement à ce qu’ils soient parmi les trois ou quatre premiers. Mais aujourd’hui, j’ai juste senti que la voiture était vraiment accrochée sur ce tour et je n’ai pas été surpris d’entendre la P2. Je pensais que nous serions à nouveau en P3 ou P4.

«Ça faisait du bien. Parfois, vous pouvez vous leurrer quand vous voyez les temps au tour et que vous pensez que la voiture se sentait bien mais ce n’était pas le cas, mais c’était certainement le cas ici.

«Nous avons eu un problème à la fin mais je pense que ce n’était ni ici ni là-bas, juste un peu de sécurité. Nous avons raté un peu de long terme, mais nous en avons terminé ce matin, donc dans l’ensemble, une très bonne journée.

« Un vendredi, dès que vous recevez un petit signe ou un avertissement, vous pensez » garons-la « . Je suis sûr qu’ils y parviendront et que la P2 serait plutôt sympa demain, alors voyons ce qui se passe. »

Cependant, Ricciardo ne se laisse pas emporter et a ajouté: «Soyons réalistes et visons un top six ou quelque chose comme ça. Je pense que ce serait encore un excellent résultat pour nous en quali.

«Aujourd’hui, nous avons le rythme. Je ne suis pas sûr que nous puissions tenir la P2, mais il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas en bonne position demain. Nous tirerons parti des points positifs d’aujourd’hui et veillerons à réussir le troisième trimestre de demain. »

Le coéquipier de Ricciardo, Esteban Ocon, a également bénéficié d’un coup de pouce en remportant la 8e place en FP2 – et a également réussi le meilleur temps dans le secteur d’ouverture emblématique.

« Nous sommes beaucoup plus heureux que Barcelone », a déclaré Ocon. «C’est une bonne étape – la voiture va tout de suite mieux. Les changements que nous avons apportés ont fait une différence, donc c’est définitivement positif et nous devons maintenant montrer le rythme réel de demain.

«Nous sommes plus sur la même longueur d’onde avec les deux voitures, ce qui n’a pas été le cas lors des deux dernières courses, et un Sector 1 violet était une bonne chose – ce n’est pas souvent le cas, c’est donc très positif. Cela montre que nous avons la vitesse et qu’il nous reste encore beaucoup à débloquer. »

