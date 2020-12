Aujourd’hui marque le septième anniversaire du grave accident de ski qu’a subi Schumacher

L’ancien président de Ferrari n’a pas revu Michael depuis son accident

Comprendre la décision de la famille de Michael de ne pas divulguer d’informations sur l’ancien pilote

Luca di Montezemolo était le président de Ferrari pendant l’âge d’or de Michael Schumacher. Mais au-delà de ça, il était aussi son ami. Des jours comme aujourd’hui, l’homme d’affaires italien ne peut s’empêcher de penser à l’ex-pilote, qui se remet du grave accident de ski qu’il a subi il y a sept ans dans les Alpes françaises.



Montezemolo n’a pas vu Michael depuis sept longues années. Seul un petit cercle a accès au Kaiser, dans lequel se trouve le président de la FIA Jean Todt. Montezemolo et Michael ont partagé et célébré ensemble de nombreux succès: cinq championnats, 72 victoires et plus d’une centaine de podiums.

Avec autant de moments vécus, Montezemolo reconnaît qu’il lui est difficile de ne pas pouvoir voir Michael et se souvenir ensemble. L’Italien assure qu’on se souvient beaucoup de lui ces dernières années et, surtout, à cette époque, à l’occasion de l’anniversaire de l’accident de ski qui l’a éloigné de la vie publique, son état de santé étant inconnu.

“Je pense à Michael très, très souvent. Chaque année depuis le terrible accident. Surtout ces jours-ci, bien sûr”, a déclaré Montezemolo au quotidien allemand Welt.

Montezemolo partage que sa famille et celle de Michael étaient très proches et dit qu’il prie tous les jours pour que son vieil ami se remette de l’accident.

“J’aime sa famille. Sa femme Corinna et les enfants, Gina et Mick, venaient souvent chez moi. Je prie souvent pour Michael”, a-t-il ajouté.

Sa famille est responsable de la préservation de la vie privée de Michael, comme le Kaiser l’a fait tout au long de sa carrière et Montezemolo insiste sur le fait que c’est quelque chose à respecter.

“L’époque avec Michael était très spéciale. Je le garde toujours à l’esprit, mais je respecte aussi beaucoup les décisions de sa famille”, a déclaré Montezemolo pour terminer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard