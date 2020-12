Son nom retentit suite à la démission de Louis Camilleri

L’ancien président de Ferrari assure que personne ne lui a demandé de revenir à la Scuderia

Luca di Montezemolo dit qu’il sait où Ferrari est faible et comment surmonter ces faiblesses. L’ancien président de Ferrari s’exprime dans un moment de vide au pouvoir à la tête de la Scuderia en raison de la récente démission de Louis Camilleri.



Vendredi, la nouvelle a été annoncée que Louis Camilleri, PDG de Ferrari, démissionnait pour des raisons personnelles. D’Italie, il y a déjà des piscines sur qui sera son remplaçant et l’un des noms qui sonnent est celui de l’ancien président Luca di Montezemolo.

L’homme d’affaires italien ne rejette pas l’idée de revenir, mais estime que ce n’est pas lui qui doit répondre à la question de savoir s’il est la bonne personne pour le poste.

“Est-il possible pour moi de retourner chez Ferrari? Vous ne devriez pas me demander, personne ne me l’a demandé. Je pense Je sais quels sont les problèmes et je peux les résoudre, Je sais ce qu’il faut régler à temps », a assuré Montezemolo à la télévision italienne RAI.

L’Italien est triste de voir la Scuderia si loin cette année et estime que l’équipe actuelle est très différente de celle qu’il a quittée. “Je vois avec beaucoup de regret une Ferrari faible, sortie des hautes positions; cela m’inquiète car c’est une période très difficile pour l’équipe. C’est une équipe très différente de la mienne, elle accorde beaucoup d’attention à la Bourse. Production. Le nombre de voitures a augmenté mais, pour la première fois, il a un leadership que la Formule 1 ne connaît pas », a-t-il souligné.

De plus, il a fait un clin d’œil à celui qui sera le nouveau patron de la Formule 1, Stefano Domenicali. Selon lui, il aurait été la personne idéale pour assumer la direction de l’équipe italienne.

«Après la démission de Camilleri, j’espère que le nouveau PDG sera bien choisi car l’équipe doit se renforcer. Désolé de le dire, mais je pense qu’il y aurait eu une personne parfaite pour diriger Ferrari: je parle de Stefano Domenicali. Je suis sûr que je ferais très bien dans ce nouveau rôle », a reconnu Montezemolo pour conclure.

