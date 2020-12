Le Colombien a remporté le test en 2000 et 2015

Montoya était avec McLaren en Formule 1 en 2005 et 2006

Juan Pablo Montoya participera à l’Indianapolis 500 2021, et il le fera avec l’équipe Arrow McLaren SP. Le Colombien, qui cherche la Triple Couronne au Mans, tentera de décrocher sa troisième couronne à l’ovale de l’Indiana après 2000 et 2015.



Montoya, à 45 ans, reviendra sur l’IndyCar et l’Indianapolis 500 en mai de l’année prochaine – si la pandémie le permet – pour participer à la 105e édition de la course la plus prestigieuse des États-Unis, désormais avec l’équipe Arrow McLaren SP et en tant que partenaire de Pato O’Ward et Felix Rosenqvist, en remplacement d’un Fernando Alonso qui en raison de son contrat avec Renault -Alpine- en F1 ne pourra pas participer.

La dernière fois que le coureur colombien a participé à l’IMS, c’était en 2017, où il a terminé sixième, bien que sa participation en 2000 et 2015 ait été exceptionnelle, où il a terminé l’après-midi en buvant du lait.

“Je suis très excité d’aller à l’Indy 500 avec McLaren. J’ai de très bons souvenirs de mon passage en Formule 1 avec eux et j’ai hâte de courir à nouveau à Indianapolis”, a expliqué Montoya, rappelant les saisons 2005 et 2006.

Montoya a remporté le GP de F1 de Monaco 2003, quelque chose qui le laisse aussi proche que Fernando Alonso de la Triple Couronne. Pour cette raison, le Colombien participera également cette année au WEC, à la recherche des 24 Heures du Mans, même s’il le fera en catégorie LMP2.

