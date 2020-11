Ils demandent des fonds à l’occasion de leur centenaire de 2022

L’Automobile Club d’Italie regrette l’état de la piste qui n’est plus utilisée

Angelo Sticchi Damiani, président de l’Automobile Club d’Italie, a demandé aux autorités des ressources supplémentaires pour Monza. L’idée est de remodeler le circuit pour son anniversaire en 2022 et de restaurer l’ancienne piste en pente pour la rendre à nouveau apte à la compétition.



Angelo Sticchi Damiani, le président récemment réélu de l’Automobile Club d’Italie, demande au gouvernement de son pays une aide financière face au centenaire de Monza. Sticchi Damiani soutient que ces ressources supplémentaires profiteraient à la fois à eux et à l’exécutif, puisqu’elles serviraient à attirer davantage de tourisme.

“Des ressources extraordinaires sont nécessaires et nous les demandons au gouvernement. Nous le faisons avant tout pour eux car il s’agit d’un événement national, pas local. Monza le mérite. C’est le plus vieux circuit du monde où se déroule encore un GP de Formule 1. : il est né en 1922 et il y court toujours », a expliqué Angelo Sticchi Damiani dans une interview au journal italien La Gazzetta dello Sport.

“Le centenaire est une occasion non seulement pour un remodelage et un polissage, mais pour moderniser le circuit et le rendre capable d’affronter encore 20 ans”, a-t-il poursuivi.

Une partie de ces aides extraordinaires irait à la remise en état de la piste en pente qui entoure le circuit de Monza, dans laquelle la concurrence a été arrêtée en 1969. De plus, ils assurent que ces ressources contribueraient également à créer des emplois à Monza et à Milan.

“Nous voulons récupérer l’ovale haute vitesse qui n’est pas seulement de l’archéologie industrielle, mais permet l’organisation des carrières. Voir la piste à grande vitesse dans les conditions actuelles est un coup dur. Nous avons un accord important avec la région de Lombardie pour le Grand Prix, mais aujourd’hui nous avons besoin de ressources extraordinaires », a avoué Sticchi Damiani.

“L’hippodrome n’est pas notre propriété, nous irions donc dépenser de l’argent dans la région et dans les communes de Monza et de Milan, cela pèserait sur notre budget. Tout cela apporte du travail pour beaucoup de gens, valorisant un atout connu dans le monde entier” , ajouté pour fermer.

