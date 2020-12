Le Français a signé le meilleur temps sur la spéciale d’ouverture

Sébastien Ogier a battu les Hyundais pour signer le meilleur temps sur la première étape du Rallye de Monza 2020 et ainsi mener la journée d’ouverture. Le leader de la Coupe du monde Elfyn Evans a commis une petite erreur et a perdu plus de deux secondes.



Le parcours de 4,33 kilomètres qui ouvrait le rallye combinait certains secteurs du circuit avec d’autres zones intérieures de gravier, et se présentait dans des conditions extrêmement délicates: asphalte mouillé, boue, brouillard… et très froid.

Peu à peu les pilotes passaient. Ce fut d’abord le tour des «coqs» de WRC2, parmi lesquels Adrien Fourmaux prit la tête, battant Mads Østberg d’un dixième seulement. Le Français est toujours en forme, comme il l’a montré aux Canaries.

Puis vint les coureurs de haut vol, et aussi la première peur. Takamoto Katsuta est resté très longtemps dans le contournement de Rettifilo et, lorsqu’il est revenu sur la bonne voie, il a heurté un mur et a été contraint de «garer» sa voiture.

Lorsque Dani Sordo est apparu, il a signé le meilleur temps provisoire, même s’il restait encore beaucoup de coureurs à courir. Au final, le Cantabrique a terminé septième, à égalité avec Esapekka Lappi – le Finlandais sixième – et seulement sept dixièmes derrière Kalle Rovanperä – cinquième.

Mais les «quatre fantastiques», ceux qui jouent le titre lors de ce dernier rendez-vous, avaient quelque chose de plus. C’est d’abord Ott Tänak qui a accéléré le rythme, bien qu’il soit dépassé par Thierry Neuville et le Belge à son tour par Sébastien Ogier. Elfyn Evans a fait une petite erreur et a perdu plus de deux secondes.

Finalement, c’est Sébastien Ogier qui a pris le premier «scratch» du rallye et dormira ce soir en leader, suivi de Thierry Neuville à une demi-seconde et d’Ott Tänak à deux secondes; Elfyn Evans, quatrième, à 2,7 secondes du Français.

