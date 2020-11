Le pilote MotoGP fera ses débuts au Championnat du Monde des Rallyes

Franco pense que ce sera “amusant”, même si “ce ne sera pas facile”

Franco Morbidelli «garera» sa Yamaha YZR-M1 MotoGP pour disputer la dernière manche du WRC, le Monza Rally. Il le fera dans la catégorie WRC3 avec une Hyundai i20 R5 au sein de la structure de Hyundai Rally Team Italia.



Il faut se rappeler que la saison MotoGP 2020 s’achèvera ce week-end sur le circuit de Portimao et que Joan Mir a déjà été proclamé champion, donc ce “ camée ” n’affectera pas du tout sa saison.

Il y a eu de nombreuses rumeurs qui ont placé Valentino Rossi ou Robert Kubica – le Polonais ne pourra pas le faire à cause de son travail en F1 – sur l’orbite du Championnat du Monde pour ce dernier rendez-vous, mais pour l’instant c’est Morbidelli qui a confirmé sa présence.

“Je suis ravi d’avoir l’opportunité de participer à un rallye du championnat du monde. Ce sera une opportunité incroyable d’être parmi les meilleurs pilotes du monde et de concourir dans un sport différent”, a commenté Franco Morbidelli à propos de sa participation au Monza Rally.

“Ce sera très amusant, même si je devrai apprendre beaucoup de détails rapidement et il ne sera pas facile de m’adapter à deux roues de plus en si peu de temps. Ce sont des opportunités qui se produisent plusieurs fois dans la vie. Je vais faire un cours intensif avec Umberto Scandola pour préparez-vous le plus possible à mon premier test. ”

Ce sera les débuts de Franco dans un rallye compétitif et, bien sûr, également en WRC. Cependant, en juin, il a eu l’occasion de participer à un événement promotionnel organisé par Hyundai, auquel Dani Sordo était également présent.

Pour sa part, Riccardo Scandola, directeur de l’équipe Hyundai Rally Team Italia, estime qu’il ne sera pas facile pour Morbidelli de passer de la moto au véhicule de rallye, mais il est convaincu qu’il aura beaucoup de plaisir.

“Nous travaillons dur pour que Franco ait confiance en ce que sera son bureau pendant quatre jours. Ce sera un grand défi pour toute l’équipe, mais je suis sûr que ce sera aussi très amusant”, a conclu Scandola.

