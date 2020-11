Il a un moteur à deux cylindres de 83 chevaux

L’essieu moteur, à l’arrière, n’a qu’un seul pneu

La Morgan 3 Wheeler P101 est une édition limitée spéciale du curieux véhicule britannique qui anticipe la fin de sa production. Son moteur développe 83 chevaux et son prix de départ est d’environ 50 400 euros.



Cela fait plus de dix ans que la Morgan 3 Wheeler son développement a commencé. Le projet a été baptisé en interne comme P101, précisément le nom acquis par la nouvelle édition spéciale limitée du modèle. Son nom officiel est Morgan 3 Wheeler P101.

Seules 33 exemplaires de cette édition spéciale limitée seront fabriqués, ce qui viendra s’ajouter à une histoire qui comprend plus de 2500 livraisons depuis l’arrivée du modèle sur le marché.

MORGAN 3 WHEELER P101: CONCEPTION

le Morgan 3 Wheeler P101 il présente un certain nombre de particularités esthétiques telles qu’une couverture dorée translucide sur le siège passager. Il est réalisé en résine composite pour des raisons aérodynamiques.

À l’avant, il y a des ampoules de neuf pouces. Hella.

Les roues Aerodisc sont peintes de la même couleur que la carrosserie. En ce sens, vous pouvez choisir entre deux différents, Deep Black ou Satin White Silver. Quatre packs graphiques différents peuvent être affichés sur ceux-ci: The Belly Tank, The Dazzleship, The Aviator et The Race Car.

Les échappements ont un revêtement en céramique noir et blanc.

Une série de marquages ​​P101 exclusifs à cette version et une moustiquaire apparaissent.

Morgan n’a rien spécifié à l’intérieur Morgan 3 Wheeler P101, avec laquelle on suppose qu’il ne présente pas de modifications par rapport à ce qui est déjà connu.

MORGAN 3 WHEELER P101: MÉCANIQUE

Le moteur de la Morgan 3 Wheeler P101 est un bicylindre de 2,0 litres situé à l’avant. Il a un pouvoir de 83 chevaux et un couple maximal de 140 Newton mètre.

La boîte de vitesses, d’origine Mazda, est une manuelle à cinq rapports. Il est dérivé de celui du MX-5.

C’est un véhicule à propulsion, avec la particularité qu’il n’y a qu’une seule roue en position centrale sur l’essieu arrière.

La Morgan 3 Wheeler P101 accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 6 secondes, tandis que sa vitesse maximale est de 185 kilomètres / heure.

MORGAN 3 WHEELER P101: PRIX

Le prix de départ, hors taxes, de la Morgan 3 Wheeler P101 est de 45 000 livres, ce qui au taux de change actuel est d’environ 50 400 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 20/11/2020 Morgan présente le nouveau 3 Wheeler P101.

