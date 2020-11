Les Suisses ont remporté la victoire lors de la première course du week-end

Rast et Müller, séparés par 13 points en l’absence de la dernière course

René Rast et Nico Müller joueront pour le titre DTM, le dernier de l’histoire avec des voitures de tourisme high-tech, demain dimanche lors de la dernière course de la saison, à Hockenheim.



Aujourd’hui, Müller a dépassé René Rast après un duel spectaculaire et a réussi à soustraire quelques points – sept – à son désavantage, restant 13 derrière Rast avant cette dernière course. Ses options de titre passent donc par un mauvais résultat au Rast, car il y a 28 points en jeu.

Après une belle remontée, Rast semblait avoir tout pour plaire mais à trois tours à faire, Müller l’a surpris après que la voiture de sécurité ait quitté la piste avec trois tours à faire. Müller a su prendre l’intérieur et se mettre à sa hauteur et le surpasser.

La course était un «échange» entre les deux. Pas moins de cinq batailles porte-à-porte. Mais pour Rast, les choses ont mal tourné à l’arrêt au stand; non seulement Müller a obtenu un «undercut», mais Green et Frijns l’ont fait aussi. Mais Rast s’est vite débarrassé de ces deux et en cinq tours il a retrouvé les trois secondes que Müller lui avait prises… et les a dépassées.

Tout semblait joué lorsqu’après le dernier «redémarrage», Müller savait combiner le DRS et le «push to pass» pour rendre compte de son rival et récupérer sept points.

Jamie Green est venu collé à Rast, complétant un autre podium du monopole Audi, bien que la marque de ring ait effectivement atteint le «poker», les quatre premières positions – Loïc Duval l’a complété – une nouvelle démonstration de sa suprématie cette saison.

En fait, même les cinq premières places auraient été pour Audi si Rockenfeller n’avait pas été pénalisé de trois dixièmes alors qu’il tentait de dépasser Aberdein le poussait latéralement jusqu’à ce qu’il soit hors de la piste.

Robin Frijns, qui avait des options mathématiques pour le titre, a joué contre lui, a arrêté le premier, très tôt, et il a payé cher dans les derniers tours, tentant un deuxième changement en profitant de la dernière voiture de sécurité. Disons que lors du premier virage, Kubica a pris Newey en tête, abandonnant les deux.

CLASSIFICATION

1. Nico Müller (Audi / Abt) 36 c. en 1’01’11 “045

2. René Rast (Audi / Rosberg) à 0 “622

3. Jamie Green (Audi / Rosberg) à 1 “033

4. Loïc Duval (Audi / Phoenix) à 4 “960

5. Jonathan Aberdein (BMW / RMR) à 6 “580

6. Mike Rockenfeller (Audi / Phoenix) à 6 “611

7. Robin Frijns (Audi / Abt) à 6 “727

8. Robert Kubica (BMW / ART) à 8 “668

9. Philipp Eng (BMW / RBM) à 9 “025

10. Sheldon van der Linde (BMW / RBM) à 11 “056

11. Ferdinand von Habsburg (Audi / WRT) à 12 “646

12. Lucas Auer (BMW / RMR) à 15 “244

ALORS LE CHAMPIONNAT

1. Rast 325 points; 2. Müller 312; 3. Frijns 269; 4. Rockenfeller 125; 5. Glock 116; 6. Van der Linde 106; 7. Duval 100; 8. Wittmann 95; 9. Vert 82; 10. Habsbourg 68.

