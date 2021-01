Le joueur de Barcelone et Alex Winocq ont atteint la ligne d’arrivée avec toute la voiture

Une consommation excessive de carburant au départ les a obligés à lever les pieds

Bien sûr, ils ont terminé dans le top dix et restent dans la zone noble

Nani Roma et Alex Winocq sont toujours du bon pied sur le Dakar 2021. Le catalan a terminé la septième étape dans le top dix et l’a encore fait avec de bons sentiments. C’était une nouvelle journée positive pour lui, dans laquelle ils ont continué à apprendre et dans lequel, heureusement, ils n’ont pas connu de revers majeur.



Roma continue parmi les cinq premiers du classement général de cette édition du Dakar après avoir terminé dixième de la septième étape. Ce fut une journée calme pour lui et Alex Winocq, qui continuent d’améliorer leur relation professionnelle après l’arrivée forcée du Français en raison du positif en covid-19 de Dani Oliveras. Pour le moment, les deux apprennent encore et les sentiments sont très bons.

“Ce fut une autre journée positive et la voiture est complète. Il n’y a rien à réparer, même si nous devons regarder une série de listes pour vérifier. Nous apprenons de tout, d’Alex et de la voiture. Par conséquent, le bilan est positif”, a reconnu Rome après la septième étape du Dakar.

Le seul revers est survenu au début de l’étape, car ils ont été contraints de ralentir lorsqu’ils ont vu que la consommation de carburant était trop élevée. La peur de manquer d’essence a conditionné une partie de la septième étape, au cours de laquelle ils ont atteint la ligne d’arrivée avec le dixième meilleur temps et sans dommage pour leur BRX Hunter T1.

«Nous avons essayé de conduire du mieux que nous pouvions. Au début, la consommation a monté en flèche et j’ai décidé de ralentir un peu parce que je n’étais pas sûr de ce qu’était la spéciale, si c’était la même chose que le départ et que nous serions à court d’essence. Nous avons vu que non, que les pistes étaient plus dures, avec des cailloux, et nous avons pu bien finir », a commenté Nani pour conclure.

