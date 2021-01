“La voiture va bien et elle ne nous a posé aucun problème, et nous progressons de jour en jour”

Nani Roma était un homme satisfait du camp de Hail. Terminer cinquième au milieu de la course était quelque chose qui semblait être un rêve avec une voiture aussi neuve, fraîchement sortie de la boîte. Et avec un nouveau copilote, qu’il ne connaissait pas et avec qui il a dû faire connaissance à la volée.



“Je suis très content de la voiture, du travail de l’équipe et aussi de l’amélioration de mes relations avec Alès. Nous progressons de jour en jour et progressons petit à petit en qualifications”, a déclaré Nani à l’arrivée.

Mais en le disant, il y avait un point de fierté. Nani a eu une participation très active dans le développement de ce projet. “David Richards était sur le Dakar l’année dernière et il m’a dit qu’il avait un projet en main et peut-être qu’on en parlerait. Plus tard, l’ingénieur de l’équipe m’a appelé et m’a posé beaucoup de questions. On a parlé plusieurs fois des détails du test et des caractéristiques qui devraient avoir une voiture. Mais nous ne parlions pas de conduire ou d’aller plus loin. Jusqu’à la fin, je leur ai dit: “Je vais prendre un risque et je vais m’impliquer”… et nous y voilà. ”

Après avoir travaillé dur pour le projet Bogward l’année dernière, sa vie a totalement changé. Bogward’s était un projet qui existait depuis un certain temps, mais avec un financement et des moyens assez équitables. Désormais, le projet a été contre la montre, mais avec des moyens financiers et techniques. En tout cas, c’est presque un miracle que cette voiture n’ait pas eu de problèmes de jeunesse dans cette première partie du Dakar, ce n’est pas en vain qu’elle a fait ses débuts après avoir fait seulement quelques essais.

«Dans cette dernière étape, nous avons eu le premier problème. Nous avons crevé et le vérin hydraulique est resté déployé. Nous n’avons pas pu le ramener à sa position et quand nous avons démarré et repris nous l’avons perdu. C’est le seul problème en une semaine. Avant de commencer, nous l’aurions. signé”.

Pour Nani, le tournant a été la cinquième étape. Si le premier se passait bien, les deux suivants avaient quelques problèmes – crevaisons ou navigation – mais ils savaient limiter les dégâts. C’était jeudi quand avec un huitième chrono de l’étape et hier, ils ont corroboré avec une septième place. C’est sa régularité qui l’a porté à la 5e place du classement général.

“Jeudi, nous avons eu une petite erreur de navigation. Et puis nous avons décidé d’aller un peu plus lentement et les choses se sont bien passées. Au final, nous avons eu une crevaison”, a déclaré Nani, qui à la surprise de beaucoup dirigeait plusieurs points de contrôle.

Nani, en fait, était convaincu que la voiture était bonne dès le premier essai. «N’importe quel conducteur vous dira que vous savez si vous avez une bonne voiture quelques minutes après avoir pris le volant et pour moi, tout était positif: les freins, la direction, le moteur, la suspension. Chaque fois que nous avons sorti le véhicule, nous avons appris quelque chose de nouveau. Il y a encore beaucoup à faire, mais c’est normal avec une voiture aussi neuve. J’ai tout fait pour la casser … et j’ai échoué! ”

Le projet est à long terme. L’idée des propriétaires de l’équipe, un fonds de Bahreïn, est de remporter le Dakar, d’être les protagonistes d’une épreuve dans laquelle sont leurs voisins. L’Arabie a Al Rahji. Qatar, à Nasser Al-Attiyah. Abu Dhabi est avec Al Qassimi et semble prêt à embrasser le projet de Despres pour un buggy à pile à combustible. Et Nani y jouera sans aucun doute un rôle crucial. C’est pourquoi Toyota et Mini lui ont fait confiance auparavant.

Maintenant, Nani espère s’améliorer davantage pendant la deuxième partie de la tournée. Le podium est loin, bien sûr, mais terminer dans le Top 5 serait déjà une belle réussite.

