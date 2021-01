Rallye catalan spectaculaire à la ‘première’ du Hunter

Sans aucun doute, c’est un excellent point de départ pour l’avenir

Nani Roma a mis la touche finale à un Dakar sensationnel avec une cinquième place plus que digne du classement général. Lors de sa première participation avec l’équipe BRX, le pilote barcelonais a amené son ‘Hunter’ à un résultat que peu de gens pouvaient espérer, il était donc très heureux.



Avec une voiture qui avait à peine parcouru plus de 6000 kilomètres d’essai – le Dakar, en comptant les liaisons, c’était plus de 7600 kilomètres – en un an “ frappé ” par le coronavirus et avec une équipe débutante dans le rallye le plus difficile du monde, le Nani lui-même a déclaré avant de commencer le rallye que l’équipe méritait le «touareg», car elle avait fait un miracle.

Pour aggraver les choses, juste avant le départ du Dakar, un autre «coup dur» pour les aspirations de Nani: Dani Oliveras, son copilote, est testé positif au covid-19 et ne peut pas participer. À la dernière minute, il a dû s’adapter à un nouveau «copi», Alex Winocq, avec qui il devrait également parler en français. Rappelons que Nani parle très bien le français, mais ce n’est évidemment pas ce à quoi il était habitué avec Dani Oliveras.

Après un départ difficile, à la fois en raison de l’adaptation à leur nouveau copilote et du fait de rouler avec une nouvelle voiture, Nani et Alex sortaient du «top 10» après la troisième étape, mais ils ont vite commencé à revenir. D’abord, ils ont accéléré le rythme en termes de performances, avec de bonnes performances avant le jour de repos, puis ils ont réussi à éviter des obstacles que d’autres ne pouvaient pas.

De cette façon, après la septième étape, ils étaient déjà en cinquième position au général… et pratiquement comme le seul atout de l’équipe BRX en raison des innombrables problèmes de Sébastien Loeb et Daniel Elena – dans la huitième étape, ils partiraient définitivement. Ils avaient tout le poids de l’équipe sur leurs épaules, mais Nani et Alex savaient comment réagir fermement.

Face aux attaques de pilotes tels que Khalid Al-Qassimi ou Vladimir Vasilyev, avec des montures plus que “ établies ” comme la Peugeot 3008 DKR ou le Mini JCW Rally, Nani a réussi à conserver cette cinquième place au général depuis qu’il la “ revendique ” en la septième étape jusqu’à la fin du Dakar. Un résultat qui montre le grand potentiel du Hunter lors de son premier essai officiel, mais aussi les excellentes performances de Nani et Alex.

Dans cette dernière étape, malgré le fait qu’ils aient près de dix minutes d’avance sur Al-Qassimi, il a fallu éviter les derniers obstacles et amener la voiture sur la ligne d’arrivée. Parce que c’est le Dakar, il y a des pièges à chaque coin de rue. Sans surprise, Roma et Winocq ont bouclé les 200 kilomètres chronométrés d’aujourd’hui sans problèmes majeurs et ont décroché la cinquième place en seulement six minutes. Comment pourrait-il en être autrement, Nani était très heureuse.

