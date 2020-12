Nani Roma a subi un revers majeur juste avant le départ du Dakar. Le pilote espagnol, qui a remporté le Dakar à la fois en moto et en voiture, a été contraint de changer de copilote après que Dani Oliveras ait été testé positif lors du dernier test PCR effectué il y a deux jours.



“Une super salope!”, A commenté Nani à SoyMotor.com, mais ne compte pas y renoncer. “Alex Winocq m’accompagnera, un Français expérimenté car il a couru avec Guerlain Chicherit », a-t-il ajouté.

Oliveras, une ancienne moto et déjà avec une expérience en tant que copilote, a souffert de covid-19 début décembre, mais les tests PCR ont été négatifs car il n’a pas généré d’anticorps. Cependant, en dernière analyse, c’était positif.

«Nous allons à peine avoir le temps de travailler ensemble et dans les premiers temps, nous devrons nous engager rapidement.» C’est l’Afrique, Patron! On s’est dit sur le Dakar, c’est donc ce qu’il y a et il n’y a rien d’autre que de donner du gaz », a ajouté Nani, qui fera son 25e Dakar à cette occasion et le fait aussi avec une nouvelle écurie et une nouvelle voiture, la BRX Team, montée par Bahreïn et avec les nouveaux buggies 4×4 de Prodrive.

Nani est déjà à Djeddah, confiné dans une chambre d’hôtel – comme l’exige le protocole de Dakar – jusqu’à ce qu’il puisse entrer dans la bulle de Dakar.

