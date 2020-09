En résumé: le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne veut pas voir de changements majeurs à Spa à la suite de la chute d’Antonio Giovinazzi le week-end dernier.

Ce qu’ils disent

Giovinazzi a heurté une barrière à Fagnes et des débris de sa voiture ont été heurtés par George Russell, qui a également pris sa retraite.

Je pense que Spa est l’un des circuits les plus emblématiques et je ne pense pas que nous devrions nous mêler de ce genre de circuits pilotes. Le virage lancé par Giovinazzi est un vrai virage. C’est vraiment rapide et vous pouvez facilement perdre l’arrière et c’est ce qui s’est passé. Je pense que je suis heureux que les deux pilotes se soient échappés indemnes. De toute évidence, George a dû éviter le pneu, qui avait l’air effrayant. Je pense que le pneu ne devrait pas se détacher de la voiture et nous devons l’examiner. Mais de l’autre côté, il nous manque vraiment les circuits de ces pilotes. Nous devrions en avoir plus que moins.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Plus de liens d’intérêt pour les courses automobiles:

La Formule 1 sur les cartes après que Tailem Bend ait choisi d’accueillir deux courses de Supercars (ABC)

« Il a dit que The Bend conviendrait si l’Australie était obligée d’accueillir un grand prix et qu’elle ne pouvait pas se dérouler à Melbourne, qui traverse une deuxième vague de cas de coronavirus. »

Vettel kauft Mansell-Williams (Auto Motor und Sport – Allemand)

Sebastian Vettel a acheté une Williams-Renault FW14B du type utilisé par Nigel Mansell pour remporter le championnat du monde 1992.

Aperçu (Williams)

Dave Robson: « Une récente clarification du règlement de la F1 signifie que les modes moteur seront un peu différents ce week-end, la puissance du moteur devant rester constante tout au long des qualifications et de la course. Bien que cela puisse avoir un impact sur notre rythme relatif en qualifications et le course, nous nous attendons à ce que l’effet soit faible et nous sommes convaincus que nos partenaires chez Mercedes continueront à maximiser le potentiel de leur unité de puissance exceptionnelle. »

Aperçu (Haas)

Guenther Steiner: « Il semble évidemment que ce soit un tour très court, mais peu importe – si c’est différent, cela créera au moins une certaine excitation parce que c’est nouveau, mais aussi, nous espérons que cela créera de l’excitation avec la course. C’est une disposition simpliste pour la Formule 1 mais parfois des choses simples fonctionnent aussi. «

Accueil Grands Prixview (AlphaTauri)

Pierre Gasly: ​​ »J’ai hâte d’aller au Mugello. C’est toujours passionnant de découvrir un nouveau circuit en Formule 1. Les équipes n’ont pas de données sur ce circuit donc tout le monde, pilotes et équipes, va découvrir à quoi ça ressemble. C’est un tracé passionnant et je pense que ce sera particulièrement vrai dans une voiture de Formule 1. J’y ai couru en 2013 mais dans une voiture de F1, ce sera très différent et impressionnant. Le double droitier surtout devrait être super rapide. «

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, Jean-Louis Schlesser et Mauro Baldi ont remporté leur cinquième victoire de la saison pour Mercedes au championnat du monde des voitures de sport à Donington Park

Partagez cet article . avec votre réseau: