Le fils de Jean Todt a représenté des pilotes de la stature de Felipe Massa ou Charles Leclerc

Certains l’accusent d’être aux commandes de Ferrari, surtout après le départ de Vettel

Nicolas Todt, représentant de Charles Leclerc, nie que lui et son père aient du pouvoir sur Ferrari. Le père de Nicolas, Jean Todt, a travaillé chez Ferrari entre 1993 et ​​2008 et est devenu le chef de l’équipe italienne, et est maintenant président de la FIA.



Nicolas Todt représente Charles Leclerc chez Ferrari et certains pensent que son nom de famille a influencé le moment de se forger un avenir pour l’équipe italienne et le départ de Sebastian Vettel en 2020. Il le nie et assure qu’il représente plus de pilotes en équipe différent et qu’aucun de ceux-ci n’a jamais objecté.

“Cela n’a aucun sens. Les gens qui disent ça oublient que j’ai aussi été impliqué dans la carrière de Felipe Massa et qu’il n’était pas le favori contre Alonso. Je ne travaille pas seulement avec Ferrari, je travaille avec de nombreux pilotes et aucune équipe ne s’est plainte. jamais », a précisé Todt dans des déclarations au journal italien Corriere della Sera.

Certains accusent les Todts de profiter de la situation chez Ferrari avec Leclerc après le départ de Vettel. D’autre part, il explique qu’il donne la causalité que les intérêts de son client coïncident avec ceux de l’équipe italienne.

“C’est amusant. Ils me font rire. Je connais Mattia Binotto depuis 1995 et je défends les intérêts de Charles, ils coïncident tout simplement avec les intérêts de Ferrari. Nous faisons de même”, a-t-il précisé.

De plus, Nicolas Todt a assuré qu’il ne parlait guère de travail avec Jean et que, quand il le faisait, c’était généralement pour lui demander conseil en tant que père.

“On parle très peu de Formule 1. Je ne lui demande généralement pas de conseils, mais si je le fais, c’est parce que j’ai besoin de lui pour me conseiller en tant que père”, a précisé Todt.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard