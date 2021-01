Il a une batterie de 150 kilowattheures

Il dispose de deux moteurs de 644 chevaux

La NIO ET7 est la nouvelle berline du constructeur chinois, dont l’attraction principale est une batterie de 150 kilowattheures qui est chargée d’atteindre une autonomie de plus de 1000 kilomètres. Cependant, il existe deux autres versions plus conventionnelles.



Le nouveau NIO ET7 C’est la nouvelle proposition du constructeur chinois. Il s’agit d’une berline équipée d’un moteur électrique qui, par sa taille, rivalisera avec les futures Mercedes-Benz EQS et BMW i7. Il peut également faire face à la Porsche Taycan, bien que son design soit plus sportif. Cependant, son adversaire le plus clair est le Tesla Model S.

NIO ET7 2022: EXTÉRIEUR

Le NIO ET7 2022 a une longueur de 5,1 mètres, une largeur de 1,99 mètre, une hauteur de 1,51 mètre et un empattement de 3,06 mètres. Il est donc encadré dans le segment F.

Son design est propre et fluide, et il est chargé d’annoncer un Cx seulement 0,23.

À l’avant, la calandre aveugle et l’optique au design très mince se démarquent. Les antibrouillards apparaissent juste en dessous de ceux-ci intégrés dans le pare-chocs.

Sur le côté, les jantes de conception aérodynamique et une prise de charge située sur le passage de roue arrière gauche se détachent. Les fenêtres ne sont pas encadrées.

Les formes fines des optiques sont conservées à l’arrière, où elles sont également reliées par une bande LED frappante.

NIO ET7 2022: INTÉRIEUR

L’intérieur du NIO ET7 2022 est assez minimaliste. Derrière le volant à deux branches, vous pouvez voir le tableau de bord numérique, qui est un écran et n’est pas intégré dans la structure du tableau de bord.

L’écran du système multimédia, disposé verticalement, il mesure 12,8 pouces.

Des matériaux tels que le bois ou des sièges avec fonction de chauffage, de ventilation et de massage apparaissent.

L’équipement audio inclus est surround, a 1000 watts de puissance et dispose de 23 haut-parleurs.

NIO ET7 2022: ÉQUIPEMENT

Le NIO ET7 2022 comprend 11 caméras haute résolution, un capteur LiDAR ultra-longue portée, des radars à ondes de cinq millimètres, 12 capteurs à ultrasons et deux unités de positionnement de haute précision. Tout cela est destiné à offrir capacités autonomes, bien que le fabricant n’ait pas divulgué le niveau qu’il atteint.

La voiture a des capacités V2X pour communiquer avec l’environnement.

Cette technologie sera disponible en option au prix, en Chine, de 86 euros par mois.

NIO ET7 2022: MÉCANIQUE

Le NIO ET7 2022 est propulsé par deux moteurs, l’un disposé à l’avant et l’autre à l’arrière. La puissance totale de l’ensemble est de 480 kilowatts, dont l’équivalent thermique est 644 chevaux. Le couple maximal est de 850 Newton mètres.

NIO propose trois batteries de capacité différente. Le plus léger fait 70 kilowattheures et assure une autonomie de 500 kilomètres. L’intermédiaire s’élève à 100 kilowattheures et permet de parcourir jusqu’à 700 kilomètres entre les charges. Le plus grand fait 150 kilowattheures et dépasse les 1 000 kilomètres d’autonomie.

Les données d’autonomie sont régies par l’ancien protocole d’homologation NEDC.

NIO ET7 2022: PRIX

Le NIO ET7 2022 arrivera sur le marché au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Il peut déjà être réservé en Chine, où le prix de départ est de 47 870 euros si les batteries sont louées ou de 56 760 euros si elles sont acquises en propriété.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 01/11/2021 NIO présente le nouvel ET7.

