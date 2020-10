Ceux qui en conduisent expliquent souvent que Tesla a révolutionné l’industrie automobile non seulement à cause de la conception de ses voitures ou à cause de ses batteries électriques.

La société dirigée par Elon Musk se distingue des autres marques par son logiciel et les progrès qu’elle apporte à la voiture à chaque mise à jour.

Ils peuvent être des améliorations de puissance, plus d’efficacité énergétique ou plus de confort pour les occupants.

Une Tesla gagner des avantages au fil du tempsdisent leurs propriétaires, et c’était impensable dans l’industrie automobile il y a quelques années.

Une fois qu’une voiture quitte un concessionnaire, il est difficile de la renouveler.

C’est la technologie du constructeur américain qui le place en tête de la concurrence. Et, surtout dans le haut de gamme, il n’a presque pas de rivaux.

Jusqu’à maintenant.

NIO, le fabricant chinois de véhicules électriques, a décidé de conquérir ce segment du marché et les modèles qui rivalisent avec Tesla en termes de performances sortent déjà de ses usines.



. Le tableau de bord des modèles Tesla n’a rien, juste un écran à partir duquel tout est dirigé.

Et comme Tesla, ils se souviennent de MarketWatch, NIO a également brûlé de grosses sommes d’argent des investisseurs dans ses premières années de vie tout en déclarant plusieurs trimestres consécutifs de pertes.

En janvier de cette année, il a reçu un injection de 1 milliard de dollars pour recapitaliser la société après avoir signalé des pertes de 370 millions de dollars au troisième trimestre de l’année dernière.

Ces fonds provenaient, entre autres, du fabricant public chinois GAC Group.

NIO n’est pas la seule à produire des voitures électriques en Chine ou la plus récente, d’autres sociétés comme BYD ou BAIC sont établies depuis des années mais NIO semble être devenue la jolie fille des investisseurs maintenant.

Ses actions Ils ont augmenté environ 430% jusqu’à présent cette année.

Il a réalisé en très peu de temps “une solide perception de la marque, assurant un service après-vente de qualité, résoudre les principaux problèmes de recharge [de la batería] et le développement de logiciels d’intelligence artificielle robustes », expliquent les analystes de la Deutsche Bank dans un rapport.

La compagnie est né à Shanghai, mais au fil des années, elle s’est implantée dans les grands pôles technologiques mondiaux, tels que San José (dans la Silicon Valley, aux États-Unis, près des bureaux de Tesla), Munich (Allemagne) et Londres (Royaume-Uni).



.NIO a livré un total de 4 708 véhicules en septembre, soit une augmentation de 133% d’une année sur l’autre.

Votre offre est adressée à consommateurs plus jeunes et connaisseurs en technologie qui apprécient son équipement de pointe.

Et il a réussi, disent-ils de la banque allemande, «à des prix inférieurs ou du moins similaires par rapport à d’autres véhicules électriques comparables».

Piles interchangeables

Pour Hyunwoo Jin, analyste chez Mirae Asset Daewoo, le modèle de batterie interchangeable développé par NIO le rend différent des autres fabricants et vous permet de réduire le coût final.

Ce programme suppose que les consommateurs peuvent acheter leur propre véhicule électrique sans batterie et en louer un pour un montant mensuel d’environ 142 $ par mois.

Les utilisateurs peuvent remplacez les batteries épuisées par des batteries complètement chargées en quelques minutes, dans 143 stations dans 64 villes de Chine.

Le géant asiatique a déjà le plus grand nombre de bornes de recharge du monde: environ 215000 et devrait atteindre 4,8 millions d’ici 2020.

«À notre avis, la compétitivité des véhicules électriques et le modèle commercial d’échange de batteries de NIO sont de plus en plus reconnus», déclare Hyunwoo Jin.

Donc pendant Le modèle EC6 de NIO coûte environ 55700 $, Le modèle Y de Tesla coûte environ 69 700 $, après subventions.



De nombreuses grandes villes chinoises ont des problèmes de pollution

En faveur de NIO, il joue également que le gouvernement chinois fait la promotion du secteur et vise à ce que le pays dispose de 25% de véhicules économisant de l’énergie d’ici 2025.

C’est l’une des mesures mises en place pour tenter de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

“Les quatre fabuleux”

NIO, qui signifie en chinois “atteindre le ciel bleu”, appartient au groupe de start-up que certains analystes ont appelé “The Fab Four”, les “Fabulous Four”.

Ces marques, –Moteur NIO, Xpeng, Li Auto et WM-, ils ont trouvé une volonté politique et gouvernementale qui s’est traduite par des millions de yuans de soutien à leurs plans de croissance.

Ils sont tous apparus il y a moins de dix ans, mais il semble qu’ils soient arrivés au bon moment.

Celui en Chine est le marché des véhicules électriques à la croissance la plus rapide dans le monde.

Il a également un programme de subventions publiques généreuses récemment prolongé jusqu’en 2022.

C’est un plan soutenu par le Parti communiste et qui ils détiennent également diverses économies occidentales avec le même objectif environnemental.



Le prototype le plus futuriste de .NIO s’appelle EVE

Les gouvernements locaux ou régionaux de Hefei, Guangzhou ou Wenzhou ont alloué une série de subventions importantes qui comprennent rabais, financement et avantages pour encourager l’achat de véhicules électriques “made in China”.

Les géants de la technologie, disposant de capitaux pour développer leurs activités d’origine, soutiennent également le secteur.

Parmi eux se trouvent le conglomérat Tencent, la plateforme de commerce électronique Alibaba ou Baidu, le Google chinois.

Pour lui volume de ventesSelon les analystes de la Deustche Bank, NIO est le plus fabuleux des quatre.

Elle a été la première entreprise chinoise de voitures entièrement électriques à faire ses débuts en la Bourse de New York.

Poursuite après les lock-out

Les données confirment qu’après la pandémie de coronavirus, qui a gelé l’activité économique dans le pays, le Les ventes de véhicules en Chine ont été réactivées et son marché des véhicules électriques est le plus important au monde.

«Même si les ventes de voitures avaient fortement chuté pendant la pandémie de covid-19, elles semblent rebondir à intensité égale en Chine, en Europe et aux États-Unis. à mesure que les conditions de confinement sont assouplies », explique Nitesh Shah, analyste chez WisdomTree.



.NIO sponsorise l’une des équipes de Formule E, dans laquelle seuls les véhicules électriques sont en compétition.

La reprise des ventes signifie que, malgré la crise sanitaire, elles auront été vendues seulement 10% de voitures en moins que l’année précédente, selon les estimations de l’Association chinoise des constructeurs automobiles.

«La demande de véhicules électriques pourrait augmenter car le nouveau programme d’échange de batteries de NIO peut réduire les prix d’achat initiaux deTrois un 13% et un vingt%, en concurrence directe avec le modèle 3 de Tesla fabriqué en Chine », estiment les analystes de Bloomberg Intelligence.

Éduquer le marché

NIO aspire à devenir la marque de référence en Chine, tout comme Tesla est la marque la plus reconnaissable aux États-Unis.

Cependant, les fabricants chinois ne voient pas la société Elon Musk comme une rivale.

Pour eux, l’Américain est un pionnier qui fait place aux autres.

Le concours de Tesla “est une bonne chose pour nous”, a déclaré le fondateur et PDG de WM Motor, Freeman Shen, au salon de l’automobile de Pékin ce mois-ci.

«Nous sommes très heureux que Tesla soit venu en Chine car Tesla est comme Apple au début, ils éduquent l’ensemble du marché ».

