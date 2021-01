Son design aux touches rétro ressemblera pratiquement à celui du Z Proto

Son arrivée sur le marché européen n’est pas envisagée

La Nissan 400Z 2022, un nom qui n’est pas encore officiel, est une nouvelle voiture de sport de la marque japonaise qui remplace la 370Z. Il sera dérivé du Z Proto, dont il héritera d’un design aux touches rétro et d’un moteur V6 Twin-Turbo qui développera environ 400 chevaux. Il n’est prévu aucun type d’électrification. Sa présentation devrait avoir lieu cette année ou l’année prochaine.



Le successeur de la Nissan 370Z sera vraisemblablement appelé Nissan 400Z, et certains détails peuvent déjà être avancés de sa part malgré le fait que, selon Auto Express, il n’arrivera qu’en 2022. Rivals? La Toyota GR Supra.

La nouvelle voiture de sport japonaise sera directement dérivée de la Nissan Z Proto, un «concept» dans lequel de nombreuses variations ne sont pas attendues une fois la voiture de série présentée. Celui-ci, malheureusement, ne sera pas vendu en Europe.

NISSAN 400Z 2022: EXTÉRIEUR

La conception du Nissan 400Z 2022 Ce sera un retour aux racines de la voiture. Un changement notable par rapport à l’image 370Z est attendu. Il équipera une façade similaire à l’ancienne 240Z avec une calandre carrée et des phares arrondis vraisemblablement avec technologie LED. Il contiendra également des détails qui vous rappelleront ses successeurs.

La première des versions à arriver sera le coupé, bien que tout indique qu’un an plus tard au moins, il y aura également une variante cabriolet.

Sa silhouette a été vue pour la première fois dans une vidéo publiée par Nissan dans laquelle le modèle apparaît aux côtés d’autres. Son profil semble plus fin et plus élancé que celui de la 370Z.

NISSAN 400Z 2022: INTÉRIEUR

La cabine du nouveau Nissan 400Z 2022 ce sera une énorme avancée par rapport à la 370Z sortante. De meilleures finitions et matériaux sont attendus, ainsi que l’incorporation d’un système d’infodivertissement de nouvelle génération similaire à celui utilisé par des modèles tels que le Altima ou la Sentra, non présent sur notre marché.

La présence d’un tableau de bord numérique est également attendue.

NISSAN 400Z 2022: MÉCANIQUE

Le moteur du nouveau Nissan 400Z 2021 Il s’agira d’un V6 Twin-Turbo de 3,0 litres comme celui qui est équipé de versions de modèles tels que les Infiniti Q50 et 60. Le nom possible du véhicule, qui à cette occasion fait référence à sa puissance et non à sa cylindrée, suggère qu’il sera d’environ 400 les chevaux. Ce chiffre passera à près de 500 chevaux dans le cas de la version Nismo. La présence de tout type d’électrification n’est pas attendue.

Concernant la transmission, la Nissan 400Z 2022 équipera une manuelle, sans exclure qu’une automatique apparaisse également en option.

NISSAN 400Z 2022: PRIX

Selon une source de la marque japonaise citée par Allcarnews, le prix de Nissan 400Z sur le marché américain, il sera d’environ 40 000 dollars, un chiffre qui correspond actuellement à environ 36 500 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 14/01/2021 Les brevets de la nouvelle voiture de sport Nissan sont filtrés. 28/05/2020 Le premier teaser officiel du modèle est sorti. 21/05/2020 Les médias internationaux soulignent le prix de départ possible de la nouvelle voiture de sport. 14/04/2020 Plus de détails sur la Nissan 400Z ont été divulgués. 20/04/2020 Un design autonome qui anticipe la Nissan 400Z est sorti. 17/01/2020 Les premières informations sur la Nissan 400Z sont divulguées.

