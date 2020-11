La nouvelle version du SUV aura une mécanique électrifiée

Le haut de gamme devrait être une variante hybride rechargeable

La marque a confirmé que la voiture verra le jour au printemps 2021

Le Nissan Qashqai 2021 est un peu plus proche aujourd’hui. La firme japonaise a confirmé que sa présentation aura lieu au printemps 2021 et a partagé les premières photographies “ espion ” du modèle, ainsi qu’une image de son groupe optique avant qui permet d’apprécier une solution beaucoup plus nette que l’actuelle. Il sera disponible avec deux moteurs, l’un avec un hybride léger de 12 volts et l’autre un hybride E-Power.



Cette annonce de Nissan intervient deux mois après que le Financial Times eut assuré que la production du nouveau Qashqai, initialement prévue pour fin 2020, serait retardée en raison des difficultés économiques de l’entreprise. Les nouveaux projets de la société prévoyaient de le reporter à la mi-2021, un chiffre compatible avec une présentation internationale au printemps. Il ne faut pas oublier que le constructeur japonais fait face à une remise à neuf de 400 millions de livres – environ 445 millions d’euros – pour répondre aux exigences du nouveau SUV.

Nissan a confirmé les rumeurs selon lesquelles la troisième génération du Qashqai mettrait en jeu deux mécanismes électrifiés. L’un d’eux sera un hybride auto-chargeant, tandis que l’autre sera un hybride rechargeable. Rappelons également qu’au Salon de Genève 2019, Nissan a présenté le Concept IMq, précisément le prototype sur lequel le futur Nissan Qashqai devrait être basé. Que l’un des moteurs hybrides de la nouvelle génération de SUV atteigne les 345 chevaux offerts par le «concept» est une autre histoire.

La nouvelle génération de Nissan Qashqai présentera la technologie e-Power dans l’une de ses variantes, qui a été introduite en 2016 et est déjà utilisée au Japon, où elle a été la clé du succès des ventes des Serena et Note, au point que les versions e-Power sont les meilleures ventes de la gamme. Hybrides e-Power Nissan fonctionne comme suit: la traction est purement électrique. Le moteur électrique reçoit son courant grâce à une batterie de capacité limitée – par exemple, il pourrait faire entre trois et cinq kilomètres en mode absolument électrique – bien moins cher que celui d’un électrique ou d’un hybride rechargeable. Le moteur thermique, quant à lui, est chargé de faire office de générateur et de recharger les batteries pratiquement en permanence.

Selon Nissan Cette technologie permet d’économiser entre 20% et 30% des émissions de dioxyde de carbone. La raison en est que le moteur thermique peut être beaucoup mieux «optimisé», car il peut toujours fonctionner à un régime prédéterminé et réglé avec précision afin que la consommation soit une efficacité minimale et maximale.

Nissan Qashqai 2021

Du lecteur hybride rechargeable, on peut dire que son origine est dans ses voisins de Mitsubishi, en particulier dans l’Outlander PHEV. Nissan, bien sûr, doit encore décider quels marchés atteindra chacun des moteurs. Cependant, de la part de la marque, ils assurent que ce type de propulseurs n’est qu’un pont vers l’électrification totale, quelque chose qui viendra dès que les coûts des batteries diminueront. En outre, Nissan a confirmé que le nouveau Qashqai Vous recevrez les dernières avancées en matière de conduite autonome et de connectivité.

D’un point de vue esthétique, on s’attend à ce que la troisième génération du Nissan Qashqai suivre une ligne continue qui sera dans la lignée de ce que montre le nouveau Nissan Juke, même si les premières avancées nous permettent déjà d’apprécier des évolutions significatives dans les phares. Oui, la proposition de la marque japonaise à l’intérieur du véhicule sera totalement révolutionnaire, où il y aura deux grands écrans à la fois sur le tableau de bord et celui agencé pour contrôler le système multimédia.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/11/2020 Présentation au printemps 2021. 09/07/2020 Retard possible du nouveau Qashqai

