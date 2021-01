Après six ans, Mercedes reviendra pour fournir des moteurs à McLaren

Norris est convaincu que ce nouvel accord mènera l’équipe britannique au sommet

Lando Norris est convaincu que le changement du bloc moteur pour 2021 aidera McLaren à avoir une meilleure voiture dans l’ensemble. Mercedes a fourni des moteurs à l’équipe britannique de 1995 à 2014 et ils vont à nouveau unir leurs forces pour la saison prochaine.



Mercedes, qui possède sans doute la meilleure unité de toute la grille, a conclu un accord avec McLaren pour lui fournir des moteurs de cette saison à 2024.

De cette manière, Mercedes fournira des groupes motopropulseurs à trois équipes d’ici 2021: Aston Martin et Williams, auxquelles elle fournira également des boîtes de vitesses en 2022, et McLaren.

Dans l’équipe britannique, ce n’est pas la première fois qu’ils sont associés à Mercedes. Pendant deux décennies, les deux équipes ont conclu un accord sur les unités de puissance. Puis McLaren a tenté sa chance avec Honda avant de parier sur Renault.

Lando Norris estime que cette transition des groupes motopropulseurs est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la voiture. Il assure que l’arrivée des moteurs Mercedes dans l’équipe peut leur donner plus de puissance et de fiabilité.

«Je pense que c’est une meilleure tenue dans l’ensemble. Cela signifie plus de puissance, cela signifie – touchons le bois – plus de fiabilité et suppose un package légèrement plus adapté. Donc, dans l’ensemble, il y a de nombreux aspects positifs à ce sujet », a souligné Lando Norris dans des déclarations au magazine britannique Autosport.

Mais il craint également que l’échange de moteur ne pose une tâche difficile aux ingénieurs et mécaniciens pour comprendre les nouveaux éléments avec lesquels ils devront travailler.

“Je suis sûr qu’il y aura des choses que nous allons devoir comprendre et les mécaniciens et ingénieurs ne trouveront pas si naturel de tout comprendre. Mais, bien sûr, ils feront un excellent travail dans cette transition et quand il s’agira de la comprendre”, a avoué Norris .

“Il y aura des choses qui seront un peu plus difficiles, mais dans l’ensemble devrait être beaucoup mieux. Cela nous donne confiance que cela nous rapprochera un peu plus du sommet », a ajouté le pilote britannique.

De plus, McLaren vient de connaître sa meilleure saison depuis 2012, année où elle a également terminé troisième. La médaille de bronze au championnat des constructeurs représente une importante compensation financière pour l’équipe.

Mais Norris pense que tout n’est pas réglé avec de l’argent. Le capital humain est plus important, car peu importe le montant de la compensation économique qu’ils reçoivent, ce sont les ingénieurs qui doivent savoir, en premier lieu, ce qui doit être amélioré pour utiliser efficacement ces avantages.

“Avec la voiture que nous avons eue et ses difficultés, avec son côté positif et négatif, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler d’ici 2021. Je pense que la bonne chose qu’il y ait encore des points négatifs est que vous pouvez essayer de les corriger et de les transformer en positifs. Cela rendra la voiture plus rapide, ce qui est bien », a expliqué le pilote McLaren.

«Même si nous dépensons beaucoup d’argent, il n’est pas facile pour les ingénieurs de découvrir ce genre de choses qui peuvent être par millimètres de différence. Nous travaillons en usine et dans le département aérodynamique sur des choses comme celle-ci. Tout le monde dans l’usine travaille toujours dur et développer la voiture de l’année prochaine », a déclaré Norris pour conclure.

