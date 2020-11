Partagez ce que vous avez ressenti lors de votre première saison de Formule 1

Révèle qu’il a douté de lui-même plus qu’à tout autre moment de sa vie

Lando Norris s’est ouvert sur les problèmes mentaux dont il a souffert lors de son arrivée en Formule 1 à l’occasion de la Journée internationale des hommes. Le pilote McLaren veut briser le tabou et susciter la conversation sur un sujet rarement abordé, la santé mentale.



Lando dit qu’il cache depuis longtemps l’anxiété et les nerfs qu’il ressentait lors de sa première année en Formule 1, dans laquelle il doutait constamment de ses capacités et se comparait au reste des pilotes.

“Lors de ma première saison de course en Formule 1, j’ai peut-être semblé être un petit nouveau dans le paddock plein de confiance et d’enthousiasme, mais ce n’était pas le cas. J’ai couvert le fait que je souffrais beaucoup de nerfs et d’anxiété”, a révélé Norris dans le site Web de McLaren.

Norris explique que son esprit lui jouait des tours et révèle qu’il a pu le surmonter grâce à son travail avec son entraîneur et à s’entourer d’un bon environnement.

«Bien que je sois arrivé en F1, quelque chose dont je rêvais depuis que j’ai commencé la course, je me suis retrouvé à remettre en question ma propre conviction: je craignais de ne pas avoir ce qu’il fallait, me comparant à mon coéquipier et aux autres. pilotes. Vous vous trompez de tête », a-t-il expliqué.

“C’est difficile à gérer et je suis sûr que de nombreux pilotes en ont souffert avant, mais dans le sport parce que personne ne veut donner un avantage au rival ou montrer une faiblesse, on ne parle pas de santé mentale autant qu’on le devrait”, a-t-il insisté. Landau.

“Pendant la détention, j’ai passé beaucoup de temps à discuter avec ce groupe de personnes pour essayer de surmonter les nerfs et l’anxiété que je ressentais, ce qui était sur le point d’affecter ma deuxième année en F1”, a déclaré Norris pour terminer.

Fort de son expérience, Lando veut faire savoir à toutes les personnes qui vivent des expériences similaires qu’elles peuvent sortir de ce type de situation et les encourage à demander de l’aide.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard