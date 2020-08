Dans la rafle: Lando Norris soupçonne qu’il est parti dans le premier tour parce qu’il a heurté du liquide laissé par la voiture de son coéquipier.

Ce qu’ils disent

Carlos Sainz Jnr n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Belgique après avoir subi un problème de bloc moteur qui a causé une panne d’échappement sur son tour de reconnaissance. Norris pense que cela a également eu un effet sur sa race:

La première moitié de la course a été extrêmement délicate. Mon premier tour n’a pas été génial. Mon départ était correct. Je pense qu’il y avait de l’huile ou de l’eau sur la piste de la voiture de Carlos et j’ai semblé la heurter au premier tour à la fin de la ligne droite arrière et ai fait une grosse erreur et perdu quelques positions. La voiture a été très difficile à conduire en première mi-temps pour une raison quelconque – le vent ou les réglages avec les pneus. Je ne sais pas, c’était juste très, très dur et je ne pouvais rien faire. J’avais l’impression que notre rythme était très mauvais. Mais à mi-parcours, j’ai eu de l’air pur, j’ai soigné les pneus pendant 10, 15 tours et j’ai décidé de pousser. J’ai rattrapé Stroll, je l’ai dépassé et j’ai rattrapé les deux derniers gars vers la fin de la course. Mais un tour trop tard pour passer Albon. Donc un peu frustrant, j’aurais pu en avoir un peu plus. Mais pour toute la perspective de la course, je suis assez content.

Un léger changement dans la fortune de @ ScuderiaFerrari après la course alors que les commissaires éliminent @Charles_Leclerc après avoir enquêté sur lui pour avoir conduit trop lentement sur son tour de reconnaissance. Ils ont constaté qu’il s’était arrêté pour effectuer un départ d’entraînement qui prolongeait son temps au tour au-delà de la limite maximale. # F1 – . (@racefansdotnet) 30 août 2020

Nous comprenons maintenant qu’il s’agit d’un événement réseau dû à une défaillance courante du fournisseur de transit IP aux États-Unis. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour atténuer l’impact sur nos services. – Le canal d’aide officiel de F1® (@ F1Help) 30 août 2020

Jour de course #BelgiumGP, vue sur l’arrêt de bus jusqu’à Eau Rouge et pas un fan en vue. Triste. pic.twitter.com/PTnGymkaTN – Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 30 août 2020

Dimanche (Renault)

Cyril Abiteboul: « Le résultat d’aujourd’hui est dédié à Anthoine Hubert à qui nous pensons ce week-end. Nous savions que Spa conviendrait à notre formule et il y avait de gros enjeux. »

Le dimanche le plus dur (Ferrari)

Mattia Binotto: « Nous sommes déçus et en colère, tout comme nos fans et pour cause. »

Doublez les points d’un week-end Spa difficile (Racing Point)

Sergio Perez: « Il est important de partir et de revoir la stratégie, mais je ne pense pas que cela ait eu une grande influence sur la course car nous avons pu faire entrer les deux voitures dans les points – ce qui est le positif à partir d’aujourd’hui. La tâche maintenant c’est partir et comprendre pourquoi nous n’avons pas pu maintenir le rythme que nous avions au début du week-end pendant les qualifications et la course. «

Récapitulation de la course (Haas)

Romain Grosjean: « Nous avons fait le meilleur derrière Vettel et Leclerc; Alfa Romeo a fait du bon travail devant eux. »

Le grignoter (Alfa Romeo)

Antonio Giovinazzi: « Une fin de course décevante: je poussais beaucoup pour rester à portée DRS de Sebastian (Vettel) et la voiture s’est cassée juste à la sortie. J’étais à la limite et quand tu es là, parfois des erreurs peuvent Je suis désolé pour l’équipe qui méritait un bon résultat ce week-end, et bien sûr aussi pour George (Russell) car sa course a également été compromise, bien que je ne puisse rien y faire. «

Changement de piste de F1: Spa-Francorchamps (. via YouTube)

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, Nelson Piquet s’est déplacé à moins de deux points d’Alan Jones dans la lutte pour le titre en remportant le Grand Prix des Pays-Bas après que son rival ait endommagé sa voiture.

