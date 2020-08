Alors que l’avenir de Toto Wolff en Formule 1 est incertain, il garantit une chose que Mercedes est engagée dans le sport au plus haut niveau et l’a montré en signant l’accord Concorde qui court jusqu’en 2025.

Avant le week-end du Grand Prix de Belgique, Wolff a reconnu dans l’aperçu du week-end de Spa-Francorchamps de son équipe: «La semaine dernière, nous et les neuf autres équipes de F1 avons convenu du nouvel accord Concorde. Nous avons toujours dit que nous voulions rester en F1, donc l’accord n’était pas nécessairement si surprenant, mais nous sommes heureux de pouvoir mener les négociations à une conclusion positive.

«Nous sommes attachés à notre sport et nous attendons avec impatience les années à venir qui verront la plus grande transition que la F1 ait jamais connue. Cela récompensera les équipes agiles et ouvertes d’esprit qui pourront s’adapter avec succès aux exigences des nouvelles règles », a ajouté Wolff.

Ce qu’il faudra se demander, à propos de l’Autrichien au milieu des spéculations sur son avenir, c’est: le «Nous» signifie-t-il pluriel, comme chez Mercedes et Toto sont engagés pour l’avenir du sport? Ou le singulier avec «Nous» dit du point de vue singulier de l’équipe Mercedes (principale)? Le temps nous le dira.

Pendant ce temps, après la défaite contre Max Verstappen de Red Bull au Grand Prix du 70e anniversaire plus tôt ce mois-ci, Wolff était fier de la réaction de son équipe: «Nous avons vraiment vu l’état d’esprit de notre équipe prendre vie en Espagne: après avoir lutté à Silverstone, nous avons analysé nos problèmes. et a essayé de tirer les bonnes conclusions en quelques jours seulement.

«Beaucoup de gens ont travaillé sans relâche pour que nous puissions avoir une meilleure course à Barcelone et notre solide performance de dimanche a été le résultat de cet effort. Gagner en Espagne a été une belle récompense pour tout le travail intelligent des jours précédents et je suis très fier de voir à quel point cette équipe ne cesse de hausser la barre.

Cette barre est maintenant fixée à 221 points dans le championnat des constructeurs pour les Black Arrows, ce qui les place 86 devant le (s) challenger (s) le plus proche (s) Red Bull alors que le cirque passe à la ronde 7 à Spa ce week-end, le premier d’un triple- en-tête comprenant Monza et Mugello.

Wolff a clôturé son avant-première par un rappel solennel: «Ce week-end sera également la première fois que nous rentrons en Belgique après la perte tragique d’Anthoine Hubert l’an dernier. Ce fut une journée sombre pour toute la communauté du sport automobile et nos pensées iront à sa famille et à ses amis alors que nous nous souvenons de lui ce week-end.