Date publiée: 29 août 2020

Carlos Sainz de McLaren prédit un Grand Prix de Belgique très difficile si la pluie tombe grâce à leur configuration à faible appui.

Jusqu’à présent, les prévisions ne sont pas claires, mais on s’attend de plus en plus à ce que la pluie commence à tomber à Spa-Francorchamps à partir de midi, heure locale, et que la course commence à 15h10.

Cependant, Lando Norris, son coéquipier Sainz et McLaren, ont réglé leurs MCL35 pour des conditions sèches, donc si la pluie tombe, cela crée des «problèmes» pour l’approche à faible appui de l’équipe.

« S’il y a une course où je n’aime peut-être pas tant la pluie, c’est ici parce que nous avons choisi une configuration à super faible appui », a déclaré Sainz à Sky Sports F1.

« Alors [we’re] s’attendant à ce qu’il ne pleuve pas. Nous avons vu 50% de chances, nous avons essayé des appuis plus élevés ici ce week-end et sur notre voiture, cela ne fonctionnait pas. Nous étions tout simplement trop traînants et nous ne pouvions pas faire fonctionner les appuis élevés.

«Afin de bien nous qualifier, nous avons décidé d’aller très bas [downforce]. S’il pleut demain… nous sommes en difficulté! Mais au moins, nous essayons.

L’Espagnol s’attend à une bataille acharnée au milieu de terrain en partant de la course P7.

En particulier, il s’attend à ce que les Renaults à venir avec Daniel Ricciardo en P4 et Esteban Ocon en P6 soient solides.

Pendant ce temps, il a les Racing Points de Sergio Perez et Lance Stroll derrière, avant que son coéquipier de Sainz Norris ne complète le top 10 sur la grille.

«Toutes les voitures que nous avons devant sont plus rapides, je pense, à la fois en course et en qualifications», a-t-il déclaré.

«Les Reanults ont été, pour nous, trois dixièmes d’avance tout le week-end. Ils semblent être très compétitifs dans un ensemble à faible appui, ce qui est le même que l’an dernier. À Monza et à Spa, ils semblaient très compétitifs, il nous sera donc difficile de les battre.

«Je suis surpris de me qualifier avant les Racing Points et je suis presque sûr qu’ils se battront demain, mais au moins, nous sommes là au milieu du combat.»

Norris était frustré de la 10e place sur la grille, estimant qu’il aurait pu extraire plus de rythme du MCL35.

« Je pense qu’un peu plus était possible, c’était P10 sans aucun sillage. J’étais juste en train de donner des saccades aux autres », a-t-il expliqué.

«Je n’étais pas dans la position idéale et j’ai perdu beaucoup de temps, le sillage autour de cette piste est de quatre bons dixièmes, donc cela aurait certainement pu me mettre quelques positions plus haut.

« Mais je pense que j’ai maximisé ce que j’aurais pu faire sans sillage, mais P10 n’est pas trop bon en termes de sonorité, donc je dois me rattraper demain. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait une course sèche ou humide, Norris a répondu: « Quoi que nous soyons le plus rapide ». Lorsqu’on lui a demandé lequel cela serait, il a répondu «Je ne sais pas».

«Je dirais que sur le sec, nous avons de meilleures chances», a-t-il ajouté.

«J’adorerais conduire sur le mouillé, mais je pense que nous aurions probablement du mal un peu plus sur le mouillé. Nous sommes dans la partie inférieure de l’appui par rapport à beaucoup d’équipes, donc si le temps est mouillé, ce n’est peut-être pas si bon pour nous. »

