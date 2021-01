L’année dernière, un Grand Prix avait déjà eu lieu au Nürburgring comme alternative à d’autres courses annulées

Montréal et Bakou en question après des rumeurs sur l’annulation du GP de Monaco

Tant au Nürburgring qu’à Hockenheim, ils seraient prêts à accueillir un Grand Prix au cas où le calendrier serait à nouveau modifié. Il y a quelques semaines, des changements sont survenus en raison des circonstances actuelles causées par la pandémie, qui a sonné l’alarme dans plus d’un circuit.



La Formule 1 a récemment publié le calendrier modifié pour la saison à venir. Le Grand Prix d’Australie, qui devait à l’origine être le premier de l’année, a été reporté à novembre; le Grand Prix de Chine a également été reporté et la date reste à déterminer. S’il est vrai que l’écart laissé par le Grand Prix du Vietnam avec Imola est déjà comblé, la question reste désormais de savoir quel circuit occupera l’espace laissé par la Chine. Mais, en plus, le calendrier pourrait continuer à varier si les restrictions dues à la pandémie continuent de se resserrer.

Des circuits comme Monaco, le Canada ou Bakou ont été remis en cause ces derniers jours. Cela est dû au fait que tous nécessitent une préparation préalable plus difficile que sur les autres pistes, car ce sont des pistes qui ne sont pas aménagées comme telles le reste de l’année.

De l’Automobile Club de Monaco, ils ont déjà démenti ces rumeurs mardi, et assuré que le Grand Prix de Monaco se poursuivra aux dates prévues. En revanche, il n’y a eu aucune communication d’aucune sorte de la part des organisateurs du Grand Prix du Canada et d’Azerbaïdjan.

Face à toutes ces rumeurs et aux changements de calendrier qu’ils ont été contraints de faire depuis la catégorie reine, les organisateurs d’autres Grand Prix ont profité de l’occasion pour s’offrir comme hôtes, au cas où la Formule 1 l’exigerait.

Les organisateurs du Grand Prix d’Allemagne ont déjà proposé la possibilité d’accueillir une course à la fois à Hockenheim et au Nürburgring. Ils prétendent être préparés et disponibles pour Liberty Media, car ils s’attendent à ce qu’il y ait plus de changements dans le calendrier.

“Nous verrons probablement plus de surprises sur le calendrier de Formule 1 2021. En tant qu’organisateurs du Grand Prix d’Allemagne, nous sommes prêts et attendons – comme l’année dernière – d’offrir à Liberty Media la possibilité d’une course en Allemagne pour soutenez Hockenheim ou le Nürburgring », a déclaré Lutz Leif Linden, directeur général d’AvD, le club automobile allemand, à l’agence de presse GMM.

De plus, le Nürburgring est un candidat fort pour remplacer la course montréalaise s’il ne se déroule pas dans les délais, selon l’agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

