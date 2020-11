Efrén voit jusqu’à 14 candidats se battre pour la victoire à Gran Canaria

Il espère pouvoir revenir en Europe l’année prochaine et tenter de la gagner

Efrén Llarena affronte la dernière manche de la saison ERC 2020, le Rallye des Canaries, avec pour seul objectif de se battre pour la victoire absolue et de clore sa première année avec la Citroën C3 R5 de la meilleure façon possible.



Ce sera un rallye très compliqué, dans lequel Efrén lui-même voit jusqu’à 14 candidats se battre pour la victoire – il y a environ 40 voitures de catégorie R5 sur la liste des engagés – mais les Burgos et Sara Fernández feront tout leur possible.

Après l’annulation du Spa Rally, malheureusement Efrén et Sara n’ont plus d’options pour se battre pour le titre ERC1 Junior, mais cela ne change pas les plans pour la date à domicile, où ils iront avec le couteau entre les dents.

“Mon idée est de gagner le rallye au classement général. On sait que c’est très difficile, il y a 12 ou 14 personnes -dans la lutte pour la victoire du rallye-, mais mon idée est d’aller gagner le rallye et logiquement gagner en Junior”.

“Je veux courir, montrer que nous avons un rythme et que, bien que nous ayons très peu de kilomètres, nous apprenons petit à petit avec la voiture”, a déclaré Efrén Llarena dans une interview au Flat Out Podcast, dans lequel un serveur collabore.

Entretien complet

Concernant son avenir, malgré le fait que rien n’est encore clos, Efrén est partisan de continuer au moins une saison de plus en Europe, afin de montrer tout son potentiel après une première campagne d’adaptation et tenter de remporter le championnat.

“Je suis favorable à la fermeture des cycles qui s’ouvrent, je le fais dans toutes les catégories. J’ai toujours dit que tout programme doit durer deux ans, vous ne pouvez pas envisager de le gagner la première année; si vous ne le gagnez pas la première Cette année n’est pas un échec, car il doit y avoir un processus d’adaptation », a ajouté le pilote du Rally Team Spain.

“J’aimerais finir par remporter le Championnat d’Europe, et je crois que l’année prochaine nous pouvons avoir des chances. Ce serait bien de finir ça, d’essayer de le gagner et de faire le saut – vers la Coupe du Monde – mais j’aimerais que ce soit en pleine condition: avec une équipe officielle ou semi-officiel et comptant sur de nombreux kilomètres et beaucoup de développement de la voiture », a exprimé Llarena pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard