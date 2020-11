Le Français reconnaît que la fiabilité l’a pesé sur les dernières courses

S’assure que l’équipe n’est pas surprise d’être troisième à ce stade de l’année

Attendez-vous à un combat difficile avec McLaren et Racing Point pour la troisième place à Abu Dhabi

Esteban Ocon espère renouveler prochainement les podiums marqués par Daniel Ricciardo pour Renault. Le Français soutient que la chance n’a pas été de son côté dans les courses où la RS20 avait le potentiel pour être au sommet et assure qu’il travaillera pour que son équipe termine la saison en tant que troisième meilleur sur la grille.



Ocon a été derrière Ricciardo toute la saison et n’a pu le battre qu’à quelques reprises. Cependant, le Français reconnaît que son coéquipier est à un niveau très élevé, et il espère atteindre ces niveaux bientôt, même s’il sait qu’il devra travailler très dur pour cela. De plus, il ajoute que la chance n’a pas été de son côté, la fiabilité lui ayant joué un tour dans trois des cinq dernières courses.

“Je dois admettre que Daniel est dans un moment incroyable. Le podium qu’il a réalisé en Allemagne signifiait beaucoup pour l’équipe, tout le monde était souriant. Je veux aussi être bientôt sur le podium et je veux m’assurer de contribuer mon grain de sable à l’équipe », a reconnu Ocon dans sa chronique sur le site officiel de la Formule 1.

“Je sais déjà que je suis capable de donner de bons résultats, mais j’ai dû abandonner à cause de problèmes de voiture dans deux des trois dernières courses. Nous savons que si nous finissons les courses, nous pouvons aussi être là-haut. Au Portugal, nous atteignons la ligne d’arrivée. mais c’était une course qui minimisait les dégâts, nous n’avions pas le rythme pour être dans le top 5 », ajoute-t-il.

Ocon dit que Renault a fait un grand pas en avant au fil de la saison et qu’ils ne sont pas surpris d’avoir atteint la troisième place en novembre au sein de l’équipe. Ceux d’Enstone sont clairs qu’à l’heure actuelle, ils ont une voiture très compétitive sur plus d’un circuit.

“Je pense qu’en tant qu’équipe, nous ne tromperions personne si nous disions que nous nous attendions à être troisième à ce stade de la saison. L’équipe a travaillé très dur sur la piste, à Enstone et à Viry, et je pense que nous méritons d’être dans cette position. Nous avons montré que nous sommes rapides sur différents circuits et dans des conditions différentes », dit-il.

Enfin, il soutient qu’ils n’ont pas grand chose à fêter pour l’instant, l’important étant d’être troisième après avoir vu le drapeau à damier lors de la dernière course à Abu Dhabi. D’ici là, ils redoubleront d’efforts pour surmonter la concurrence exigeante de McLaren et Racing Point.

“C’est très bien que nous puissions dire que nous sommes troisièmes, mais pour le moment, cela n’a pas beaucoup d’importance. Cela n’a d’importance que lorsque la dernière course de la saison se termine le 13 décembre à Abu Dhabi, et nos rivaux ne vont pas nous faciliter la tâche d’ici là.” Esteban a commenté pour conclure.

