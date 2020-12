Le pilote britannique a été finaliste en Formule 2 cette saison

La Scuderia confère à Ilott un rôle pertinent dans le développement de la voiture

Callum Ilott sera pilote d’essai Ferrari en 2021. Le Britannique s’est retrouvé sans siège pour la Formule 1 la saison prochaine et obtient une position pertinente dans l’organigramme de la Scuderia comme consolation.



Callum Ilott a annoncé son rôle de pilote d’essai Ferrari l’année prochaine. Ses principales motivations dans son nouveau rôle au sein de l’équipe italienne sont de faire de son mieux pour contribuer à l’équipe et d’apprendre tout ce qu’il peut pour évoluer en tant que pilote.

“Je suis très heureux de rejoindre Ferrari en tant que pilote d’essai l’année prochaine. J’ai hâte de contribuer au travail de l’équipe sur et en dehors de la piste et d’apprendre tout ce que je peux dans ce nouveau défi passionnant”, a déclaré Callum Ilott dans la déclaration Ferrari.

“Je ferai de mon mieux pour faire du bon travail et acquérir le plus d’expérience possible pour continuer mes progrès en tant que pilote”, at-il ajouté.

Le pilote britannique, qui a remporté la deuxième place en Formule 2 cette année, fait partie de la Ferrari Drivers Academy depuis 2017. Ilott a profité de l’annonce pour remercier l’équipe italienne.

“Je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy et la Scuderia Ferrari pour cette belle opportunité et pour leur soutien. Ce fut un honneur de faire partie de leur programme depuis trois ans et je suis heureux de continuer notre voyage ensemble.” a reconnu le pilote britannique.

Le finaliste de Formule 2, qui en milieu de saison ressemblait à Haas, devra attendre encore un peu pour faire le saut en F1. Au lieu de cela, ceux sélectionnés pour faire partie de l’équipe américaine ont été Mick Schumacher, actuel champion de F2, et le Russe Nikita Mazepin.

