Le pilote danois, que Haas n’a pas renouvelé en F1, parie sur une nouvelle aventure

Concourra avec Van der Zande, vainqueur de Daytona 2019 en tant que partenaire

Kevin Magnussen fera le saut à l’IMSA en 2021. Chip Ganassi l’a annoncé comme l’un de leurs partants pour la saison prochaine. Le Danois courra avec Renger van der Zande, vainqueur des 24 Heures de Daytona 2019, comme partenaire.



Haas a décidé d’opter pour une nouvelle formation à 100% pour 2021, ce qui laisse Kevin Magnussen hors de l’équipe. Son père, Jan Magnussen, lui a recommandé de chercher une opportunité dans le championnat du monde d’endurance ou IndyCar. Cependant, les circonstances uniques du WEC, qui est dans une année de transition avant l’arrivée des hypercars, ont privé Kevin d’opportunités.

En revanche, le chauffeur Haas a contacté une grande partie du réseau IndyCar, mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord car la contribution financière était obligatoire et les sponsors de Magnussen étaient trop locaux pour le marché américain. Cependant, Chip Ganassi lui a parlé de son programme à l’IMSA, une offre qui a finalement convaincu Kevin.

Magnussen sélectionne une équipe qui cumule plus de 200 victoires dans toutes les catégories auxquelles elle a participé.

«Partout où vous concourez professionnellement, vous connaissez le nom Chip Ganassi et ce qu’il représente dans le sport automobile. Chip a bâti l’une des meilleures organisations de course sur et hors piste. Vous pouvez regarder en arrière dans l’histoire et voir son énorme record de succès, en particulier en course automobile », a souligné Magnussen.

“C’est une excellente occasion pour moi de faire équipe avec Chip Ganassi Racing, Renger et Cadillac. J’ai hâte de commencer, de faire connaissance avec l’équipe et d’entamer les préparatifs de la saison 2021”, a ajouté le Danois.

Kevin conduira aux côtés de Renger van der Zande, l’un des coéquipiers d’Alonso à Daytona 2019.

