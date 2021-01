Le Circuit de Barcelone-Catalunya et la Formule 1 ont signé le renouvellement du contrat qui confirme la célébration du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone en 2021.

Le Circuit de Barcelone-Catalunya a assuré sa continuité dans le Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 cette saison et célébrera le rendez-vous traditionnel avec la classe reine les 7, 8 et 9 mai. Ce sera la 65e édition du Grand Prix d’Espagne, la 31e qui se tiendra consécutivement sur le Circuit, une installation qui durant la saison 2021 commémorera également le 30e anniversaire de son inauguration.

Avec cet accord, le Circuit de Barcelone-Catalunya continuera à consolider sa projection internationale et son positionnement de référence dans le monde automobile. La piste catalane continuera à travailler avec la Formule 1 sur un nouveau contrat à long terme au cours de la prochaine saison qui garantira la continuité du Grand Prix d’Espagne sur le circuit de Barcelone-Catalunya au-delà de 2021.

Ramon Tremosa, Ministre des affaires et de la connaissance de la Generalitat de Catalunya et président du Circuit de Barcelona-Catalunya: “Le Grand Prix de F1 de Catalogne est un grand événement mondial qui génère un effet multiplicateur en termes de croissance du PIB, création de travail et de richesse dix fois plus élevée que la contribution du gouvernement de la Generalitat “. Le ministre Tremosa a déclaré à cet égard que “nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour faire de la piste de Montmeló un lieu permanent pour la compétition, car la Formule 1 n’est pas une dépense, mais un investissement”.

Le responsable Business and Knowledge et président du Circuit a souligné que “la Catalogne est un pays moteur, avec de grands fans, des champions internationaux et des infrastructures extraordinaires”. et qu’avec cet accord “nous garantissons une année de plus pour maintenir la présence du Circuit de Barcelone-Catalunya dans le calendrier des principales compétitions automobiles nationales et internationales”.