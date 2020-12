Le coronavirus perturbe encore une fois les plans du championnat du monde des rallyes

Le WRC est “en négociation avec une épreuve alternative”

Le Rallye de Suède 2021 a été officiellement annulé en raison de la situation du pays par rapport au coronavirus, obligeant le WRC à chercher immédiatement un remplaçant pour avoir au moins un test hivernal pur pour la saison prochaine.



L’événement scandinave, qui devait être le deuxième rallye de la saison après le mythique et toujours spectaculaire Monte Carlo, était programmé pour le mois de février, plus précisément du jeudi 11 au dimanche 14 du deuxième mois de l’année.

De plus, pour cette édition, ils espéraient trouver plus de neige sur les étapes de rallye, puisqu’en octobre ils ont annoncé un déplacement vers le nord – avec les régions de Värmland et de Dalarna comme protagonistes – avec cet objectif précis.

Cependant, le covid-19 a une fois de plus perturbé les plans de l’organisation – non seulement en raison de la situation sanitaire, mais aussi financièrement – et, suite à une décision du comté de Värmland pour des raisons de sécurité, ils ont décidé d’annuler définitivement le se rallier.

“Les organisateurs du Rallye de Suède, la FIA et le promoteur du WRC comprennent que la santé de la population locale est la principale préoccupation et se sont engagés à un devoir collectif de protéger à la fois la communauté Värmland et la famille WRC.”

«Lors de la planification, nous avons suivi de près la situation en constante évolution du COVID-19 dans la région. Bien que nous soyons très déçus, surtout compte tenu de l’itinéraire renouvelé passionnant, c’est une décision que nous soutenons», a commenté Olsson, PDG du rallye. .

Il ne faut pas oublier que le Rally Sweden est le seul pur rallye hivernal de la saison, même s’il est également vrai qu’il y a eu très peu de neige par moments – voir l’édition 2020, par exemple. Le WRC est “en négociation avec un événement alternatif”, avec la Finlande à l’honneur, et une annonce est attendue “prochainement”.

