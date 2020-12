L’équipe annonce qu’elle retournera en Suisse pour poursuivre sa reprise

Le Yas Marina était sa dernière carrière en tant que pilote Haas

Romain Grosjean manquera également le GP d’Abu Dhabi la semaine prochaine, tandis que l’équipe Haas a confirmé ce dimanche que leur pilote reviendrait en Suisse pour poursuivre sa guérison des brûlures qu’il a subies il y a une semaine à Bahreïn.



Grosjean n’a pas de contrat pour la saison 2021, d’où la nomination de Yas Marina a pris une importance particulière comme sa dernière course en Formule 1, du moins jusqu’à nouvel ordre.

Le pilote français était déterminé à le faire fonctionner et il l’a donc fait savoir à sa famille alors qu’il était encore hospitalisé, mais il a finalement tenu compte des conseils des médecins, qui l’ont déconseillé.

La Suisse est le pays où Grosjean a sa résidence habituelle, d’où son rétablissement.

“C’est avec une grande tristesse que je sais que je ne pourrai pas courir ma dernière course à Abu Dhabi et que je ne pourrai pas non plus y être avec l’équipe”, a déclaré Romain dans un communiqué diffusé ce matin par l’équipe.

“Nous avons tout essayé avec le médecin pour récupérer et réparer ma main, mais courir pose un trop grand risque pour ma guérison et ma santé.”

“Nous avons pris la décision de ne pas courir. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais naturellement c’est aussi l’une des plus intelligentes. L’équipe me manquera, mais je les soutiendrai comme toujours.”

Guenther Steiner a également offert quelques mots de soutien.

“Je suis très désolé que Romain ait raté sa dernière course avec l’équipe Haas, mais nous sommes d’accord qu’il doit faire de son mieux pour son traitement et sa guérison après l’accident de dimanche dernier.”

“Romain a fait preuve de beaucoup de courage et de moral ces derniers jours. Nous savons tous à quel point il était impatient de regagner le cockpit du VF-20 à Abu Dhabi. Nous aurions aimé qu’il soit là.”

“Romain a cru en notre projet depuis le début et s’est engagé envers nous avant même que nous ayons construit une voiture. Il ne fait aucun doute sur sa détermination et ses efforts pour nous aider à réaliser ce que nous avons fait malgré notre jeunesse en équipe.”

“Je suis sûr que ces qualités, que votre désir et votre ambition, vous aideront dans votre rétablissement. Au nom de Gene Haas et de moi-même, ainsi qu’au nom de toute l’équipe Haas, je lui souhaite le meilleur et un rétablissement complet. “.

