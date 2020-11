Sébastien Ogier continuera encore une année avec Toyota. Si le Français avait annoncé avant de débuter cette saison que ce serait sa dernière année à la Coupe du monde, il a décidé de reporter sa retraite annoncée.



Ça n’a pas été une surprise. Il a déjà laissé entendre, après que la pandémie a interrompu la Coupe du monde au milieu du Rallye du Mexique, qu’il envisageait la possibilité de continuer car il ne voulait pas dire au revoir après une «demi» saison.

“Cette année 2020 n’a pas été aussi longue que prévu. Je dirais que nous avons eu une saison courte, avec seulement quelques rallyes. Mais j’ai aimé travailler avec cette équipe et piloter cette voiture. Je suis donc très heureux d’annoncer que je piloterai encore une année. pour l’équipe Toyota Gazoo Racing », a déclaré Ogier.

La volonté des Français rejoint l’intérêt de Toyota. La marque japonaise veut gagner à la fois les Coupes du monde des pilotes et des constructeurs et veut avoir la meilleure équipe possible. Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, qui ont un contrat en cours, sont déjà dans leur formation.

Le sextuple champion du monde a encore une chance d’être champion cette année; En l’absence du Monza Rally, il compte 14 points de retard sur son coéquipier Evans, avec 30 en jeu, il prévoit donc de jouer cette carte à fond.

Rappelons que l’année prochaine, Toyota Gazoo Racing prendra le contrôle de l’équipe. Jusqu’à présent, la marque japonaise s’était appuyée sur la structure de Tommi Mäkinen, qui occupera un poste honorifique et sera conseiller d’équipe ou consultant.

Ogier a expliqué que son plan est “de continuer à pousser en 2021 pour obtenir, si on a un peu de chance et une saison normale, un dernier titre”, impliquant qu’il a reporté sa décision d’un an seulement et compte tenu de l ‘«anomalie» de cette saison.

«Ce n’était pas mon plan initial, mais ce 2020 a été très particulier pour la planète entière. Comme la plupart des gens, j’ai dû rester à la maison pendant une bonne partie de l’année, ce n’est pas la saison attendue. Je pensais que prendre sa retraite après une année comme celle-ci serait triste. C’était la clé pour changer mes plans », a-t-il expliqué.

Quelques mots qui suggèrent que 2021 sera sa dernière année… Bien que vous ne sachiez jamais. Cela peut être une autre année anormale ou une année réussie qui vous motive à continuer un peu plus longtemps – le record de Loeb de neuf couronnes serait très proche.

