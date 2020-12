L’équipe Red Bull Racing vient de confirmer une excellente nouvelle pour le sport automobile latino-américain. Le pilote mexicain Sergio Pérez rejoindra leurs rangs lors de la prochaine saison 2021 et sera le coéquipier du Néerlandais Max Verstappen.

Cette annonce était attendue depuis plusieurs semaines. Red Bull était à la croisée des chemins entre le pilote de Guadalajara et le thaïlandais Alex Albon, qui a été confirmé comme pilote de réserve et d’essai, avec un accent clé sur le développement de la voiture 2022, le travail sur simulateur et les tests de pneus.

Christian Horner, Team Principal, a commenté: “Alex est un membre précieux de l’équipe et nous avons beaucoup réfléchi à cette décision. Après avoir pris notre temps pour évaluer toutes les données et performances pertinentes, nous avons décidé que Sergio est le bon pilote pour accompagner Max. en 2021 et nous sommes impatients de vous accueillir chez Red Bull Racing.

Alex continue d’être une partie importante de notre équipe en tant que pilote d’essai et de réserve avec un accent clé sur le développement de 2022 et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et sa contribution “, a déclaré le manager britannique.

Avec un contrat d’un an, Sergio Pérez a la grande opportunité avec la deuxième équipe la plus compétitive de Formule 1 et avec Max Verstappen, ils chercheront à détrôner Mercedes. Le Mexicain a récemment remporté le GP de Sakhir et est le dernier pilote latino-américain dans l’élite du sport automobile pour 2021.