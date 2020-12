Le Japonais, protégé de Honda, a terminé en troisième position cette année en Formule 2

Remplace Daniil Kvyat, à nouveau sans siège

Il n’y a pas eu de Japonais sur la grille depuis 2014, dernière année de Kobayashi

AlphaTauri a annoncé que Yuki Tsunoda serait le coéquipier de Pierre Gasly pour la saison 2021. Le petit frère de Red Bull signe le protégé de Honda, qui remplace Daniil Kvyat, lors de la dernière année des Japonais en tant que motocyclistes en Formule 1.



Tsunoda monte en Formule 1 après avoir terminé troisième lors de sa première année en F2, dans laquelle il a couru avec Carlin. Ce résultat permet aux Japonais, seulement 20 ans, d’obtenir la super licence et de gagner une place dans la catégorie la plus élevée.

Yuju a remporté la F4 japonaise en 2018 et s’est rendu en Europe pour concourir en Formule 3 l’année suivante. Il a terminé la saison en neuvième position avec trois podiums et une victoire. Cette année, il a été promu en F2 et a réalisé sept podiums et trois victoires. En 2021, il ne repartira pas de zéro, car il était déjà capable de conduire la voiture Toro Rosso 2018 à Imola et l’AT01 hier lors du test des jeunes pilotes de Formule 1.

La signature de Tsunoda est une étape importante pour le Japon, car le pays n’avait pas de pilote sur la grille depuis 2014, la dernière saison de Kamui Kobayashi en Formule 1.

“Comme la plupart des pilotes, mon objectif a toujours été de courir en Formule 1, donc je suis très heureux de cette nouvelle. Je tiens à remercier AlphaTauri, Red Bull et le Dr Marko de m’avoir donné cette opportunité et, bien sûr, tout le monde chez Honda pour tout leur soutien jusqu’à présent dans ma carrière, ce qui m’a donné une excellente occasion de courir en Europe », a déclaré Tsunoda.

“Je dois également remercier les équipes avec lesquelles j’ai roulé pour en arriver là, en particulier Carlin, avec qui j’ai tant appris cette année. Je me rends compte que je représenterai les espoirs de nombreux fans japonais de Formule 1 l’année prochaine. année et je ferai de mon mieux pour eux aussi », a ajouté le Japonais.

En élaboration.

