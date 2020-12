Le pilote Toyota a remporté son septième titre avec la troisième marque différente

Sordo et Tänak montent sur le podium pour offrir un autre titre de marque à Hyundai

Thierry Neuville et Elfyn Evans ont perdu leurs options avec des retraites individuelles

Sébastien Ogier a magistralement remporté le rallye de Monza 2020 et, après la débâcle d’Elfyn Evans, a remporté son septième titre de champion du monde avec la troisième marque différente – cette fois avec Toyota. Le Français a su pousser quand il jouait, mais aussi gérer la situation aux moments critiques pour réussir à nouveau avec maîtrise.



L’abandon d’Elfyn Evans dans les conditions extrêmement délicates d’hier a été un coup dur pour Toyota, car il a non seulement perdu son meilleur tour du championnat des pilotes, mais a également signifié pratiquement au revoir au concours de la marque. Dans cette situation, Dani Sordo et Ott Tänak accepteraient volontiers le «cadeau» pour faire de Hyundai un nouveau champion de la marque.

Le Cantabrique est revenu pour cailler un rallye plus que remarquable. La victoire en Sardaigne a donné des ailes à Hyundai au championnat et l’objectif pour Monza était de redoubler en haut du podium, mais Ogier a été intraitable dans un rallye similaire à Monte-Carlo dans lequel il s’est senti chez lui. Enfin, Dani a terminé troisième, très proche d’Ott Tänak.

En WRC2, Mads Østberg a donné hier un récital pour remettre le rallye en piste et aujourd’hui il a réussi à nager et à ranger ses vêtements pour devenir le nouveau champion aux commandes d’une Citroën C3 R5 qui a réalisé une excellente performance cette année. Pontus Tidemand, arrivé en tant que leader du championnat à Monza, a tenté jusqu’au bout, mais cela ne pouvait pas être.

Dans la catégorie WRC3, la victoire est revenue à Andreas Mikkelsen qui était aussi le meilleur R5 – ou Rally2 plutôt – de l’épreuve et le sixième au général. Le deuxième était le jeune Oliver Solberg et le troisième le Finlandais Jari Huttunen, qui a remporté le titre grâce au mauvais résultat obtenu par le Bolivien Marco Bulacia.

Quant à la Coupe du Monde Junior, Tom Kristensson a remporté le championnat avec le même flair que Sébastien Ogier et Mads Østberg, avec une victoire à Monza. Le Suédois, finaliste l’an dernier – surpassé seulement par Jan Solans – avait Mārtiņš Sesks et Sami Pajari comme grands rivaux, mais le Finlandais a eu un accident vendredi et le Letton s’est également écrasé samedi.

Le rallye a débuté jeudi sur un avertissement de Hyundai sur le «Shakedown», même si c’est Sébastien Ogier qui s’est endormi en tant que premier leader de l’essai avec un «scratch» sur la première spéciale. Les conditions étaient décourageantes dans le «Temple de la vitesse», mais ce qui allait se passer les jours suivants était encore plus compliqué.

Sordo a retiré le vétéran – rappelez-vous qu’il a gagné deux fois à Monza – pour mener une journée de vendredi qui s’est terminée en suspens en raison de pénalités. Dani et Lappi ont reçu une pénalité de dix secondes pour avoir sauté une chicane au Grand Prix PZero, et comme ils étaient les deux premiers au général, le rallye était très serré.

Ce fut aussi un jour où le premier prétendant au titre des pilotes «tomba». Thierry Neuville a commis une erreur dans l’une des chicanes de la quatrième étape et, avec de graves dommages à la suspension avant droite de sa Hyundai, a été contraint d’abandonner. Le plan initial était de se réengager le lendemain, bien qu’ils en aient finalement décidé autrement.

Le combat pour le titre semblait être un «face à face» entre Evans et Ogier à l’approche de l’étape de samedi, toujours avec Tänak à l’affût. Les pilotes se sont ensuite dirigés vers le nord jusqu’à Bergame, où les routes attendaient avec de la neige en tant qu’invité spécial à cette «fête», et bien sûr, c’était un facteur déterminant dans cette bataille.

Sébastien Ogier a accéléré le rythme sur la boucle du matin pour monter en tête du rallye, Dani Sordo deuxième et Elfyn Evans troisième. Ensuite, la neige, déjà présente dans les spéciales, a commencé à presser fort, et le deuxième passage à Selvino a dû être interrompu en raison des accidents de Gus Greensmith et Ole Christian Veiby.

Le parcours de Gerosa était encore pire, ce dont Elfyn Evans a tenté de profiter pour donner la cloche, mais le coup s’est retourné contre lui. Le Gallois est venu «voler» dans le premier set, mais dans un virage à droite il a quitté la route et a dû abandonner. Ses options de titre ont été réduites au minimum… sauf catastrophe.

Ceci, couplé à un chrono impressionnant de Sébastien Ogier dans cette même section et à l’annulation consécutive du deuxième passage par Costa Valle Imagna – en raison des intempéries -, a permis au Français de caresser la septième blessure avec ses doigts. manque les trois dernières étapes du rallye.

Et, sans surprise, le Français n’a pas pris de risques dans les trois étapes d’aujourd’hui, disputées sur et autour du circuit. Ogier a conduit magistralement à son septième titre avec la troisième marque différente et a clôturé une saison atypique avec le meilleur résultat possible. La meilleure nouvelle est que nous l’aurons une année de plus en WRC.

Derrière, l’excitation de la Power Stage était dans la lutte pour la deuxième place entre Dani Sordo et Ott Tänak, qui s’est contentée d’une «mini-victoire» pour l’Estonien. Dani a révélé cette fois qu’il ne voulait prendre aucun risque et s’est assuré la troisième place, à seulement 1,4 seconde de son coéquipier.

De son côté, Esapekka Lappi a assuré une quatrième place plus que digne avec la Ford Fiesta WRC dans un environnement amer, étant donné qu’en franchissant la ligne d’arrivée de la dernière étape, il a déclaré qu’il ne serait probablement pas en WRC l’année prochaine. . Kalle Rovanperä, cinquième position pour conclure sa première saison dans l’élite.

Ce fut le rendez-vous final d’une saison extraordinaire qui a été sérieusement affectée par le coronavirus, mais n’allez pas trop loin, car le début de la prochaine campagne approche à grands pas: le Rallye de Monte Carlo se déroulera dans peu de temps plus d’un mois, du 21 au 24 janvier.

Rallye de Monza 2020

1 Sébastien Ogier – Toyota – 2h15’51”0

2 Ott Tänak – Hyundai – + 13”9

3 Dani Sordo – Hyundai – + 15”3

4 Esapekka Lappi – Ford M-Sport – + 45”7

5 Kalle Rovanperä – Toyota – + 1’11”1

Championnat des pilotes

1 Sébastien Ogier – 122 points

2 Elfyn Evans – 114 points

3 Ott Tänak – 105 points

4 Thierry Neuville – 87 points

5 Kalle Rovanperä – 80 points

8 Dani Sordo – 42 points

Championnat des marques

1 Hyundai – 241 points

2 Toyota – 236 points

3 M-Sport Ford – 129 points

