Le Français allait dire au revoir en 2020, mais le coronavirus l’a fait changer d’avis

S’assure que vous ne serez pas tenté de continuer une autre année

Sébastien Ogier a précisé que la saison prochaine sera sa dernière en Championnat du Monde des Rallyes. Le Français avait prévu de prendre sa retraite cette année, mais la situation du coronavirus l’a amené à repenser sa décision.



Cependant, le septuple champion récemment proclamé assure qu’il n’y aura pas de retour en arrière et que rien ne le fera changer d’avis à nouveau, de sorte qu’à la fin de la saison 2021, il dira au revoir au championnat du monde.

“Ce ne sera qu’un an de plus, bien sûr. Les gens pourraient penser qu’il pourrait me tenter à nouveau, mais honnêtement, j’ai juste changé d’avis à cause de cette année difficile”, a commenté Ogier, en paroles à DirtFish.

“L’année covid” a été une saison très courte, sinon j’aurais mis fin à ma carrière à l’époque dont nous parlons maintenant. Il n’y aura plus de saisons après la prochaine, c’est sûr “, at-il ajouté.

Le Français a déclaré à plusieurs reprises dans le passé que 2020 serait sa dernière saison car il voulait passer plus de temps avec sa famille, mais il a reconnu que la période de quarantaine équilibrait l’équilibre et lui avait donné la force de faire un an de plus.

“Cette année, j’ai passé beaucoup de temps à la maison, bien plus que prévu. C’est inestimable d’avoir le temps de voir grandir ses enfants. Et, d’une certaine manière, tout a été équilibré”, a ajouté le pilote français Toyota.

“Le temps que j’ai dû m’absenter cette année n’a pas été comme ça. Donc, il était plus facile de dire que nous pouvons faire une année de plus, puisque cette année a été ‘gratuite’ et j’ai passé beaucoup de temps à la maison”, a déclaré Ogier pour conclure. .

Le pilote de Gap affrontera ainsi sa dernière campagne WRC, dans laquelle il pourrait ajouter son huitième titre pour ne rester qu’un seul derrière Sébastien Loeb. Il dit qu’il ne sera pas tenté de faire une autre année …

