Il est difficile de se souvenir d’une époque où Ferrari a si mal réussi le premier jour d’un week-end de Grand Prix comme ce vendredi en Belgique, les voitures rouges ont bien mis le rythme et le mélangeant avec Williams!

L’équipe l’a admis dans son rapport de fin de journée: «La Scuderia Ferrari n’a pas profité du meilleur des vendredis au Grand Prix de Belgique. L’équipe a eu du mal à faire fonctionner correctement les pneus avec les voitures de Charles Leclerc et de Sebastian Vettel.

«Les performances des deux SF1000 ont été bien moins bonnes que prévu, même si l’équipe savait avant de prendre la piste que Spa-Francorchamps ne serait pas une piste facile cette année.

Ce n’est guère ce que Tifosi, qui souffre depuis longtemps, veut entendre car les deux prochaines courses se déroulent en Italie et deux circuits où la puissance sera à nouveau très demandée, une ressource qui manque malheureusement à l’équipe italienne.

Leclerc a été le plus rapide du duo Ferrari en 15e place aujourd’hui, confirmant les craintes de son équipe: «Ce fut une journée très difficile. Nous avons vraiment du mal avec l’équilibre de la voiture. Nous avons essayé pas mal de choses dans la deuxième séance, y compris quelque chose d’assez agressif en termes d’appuis, mais cela n’a pas vraiment fonctionné.

«C’est probablement une surprise d’être si loin en arrière, mais nous manquons de rythme pour le moment et nous devons travailler dur pour rattraper notre retard. Mais je ne m’attends à aucun miracle ce week-end.

«Notre travail en tant que pilotes est de donner le meilleur de nous-mêmes et c’est ce que j’essaie de faire. Il est déjà arrivé que nous ayons eu du mal vendredi et que nous ayons ensuite trouvé une solution samedi, alors j’espère que ce sera le cas demain », a osé Leclerc.

Les commentaires de Vettel étaient similaires: «Ce fut une journée difficile pour nous. La voiture était délicate et difficile à conduire et nous ne sommes pas tout à fait là où nous devrions être car nous avons eu du mal avec l’équilibre. Nous cherchons à trouver des options pour la configuration et nous avons essayé quelque chose de différent. »

Les faits sont que le meilleur effort de Leclerc de 1: 45,449 vendredi était de 1,7 seconde sur le meilleur temps de 1: 43,744 établi par Max Verstappen de Red Bull un après-midi où on soupçonnait que Mercedes gardait sa poudre sèche. Le 1: 45.683 de Vettel était encore deux dixièmes plus lent.

Comparez cela avec les temps FP2 2019 où Leclerc était le plus rapide avec 1: 44.123 – 1,3 seconde plus rapide qu’il ne l’était aujourd’hui; et Vettel en 1: 44.753 – près d’une seconde de moins que ce qu’il était capable de conduire la voiture de l’année dernière.

Pour résumer la triste situation à Maranello, leur équipe client Alfa Romeo avait ses deux voitures devant les rouges, sur les écrans de chronométrage, à la fin du FP2 cet après-midi.