Le projet arrive en Espagne et au Portugal après ses débuts en Allemagne

À l’avenir, il aspire à devenir un grand centre numérique Porsche

Achetez un Porsche la réédition est désormais plus facile que jamais grâce au lancement de Un marché, un projet né en Allemagne en octobre 2019 et qui démarre désormais en Espagne et au Portugal. Cela finira par donner un excellent portail Porsche dans lequel effectuer toutes sortes d’opérations, mais pour l’instant, il est utilisé pour acheter des modèles d’occasion de la marque allemande en ligne.

Avec One MarketPlace, vous pouvez accéder à un grand nombre de Porsche d’occasion disponible chez tous les concessionnaires de la péninsule, soit via la page MyPorsche, exclusivement pour les clients, soit en allant à l’adresse internet https://www.porsche.com/spain/. Lorsque vous choisissez le véhicule en question, une réservation est effectuée et le processus d’achat commence par quelques étapes simples. Ce sera chez le concessionnaire en question où l’opération est fermée.

Sur le web, il y a la section sur les véhicules de réédition, qui regroupe tous les modèles électrifiés appelés E-Performance ou celui qui vous permet de rechercher dans un centre Porsche spécifique. Cependant, le moyen le plus clair est d’essayer de localiser un modèle spécifique via l’outil de recherche de modèles.

La vente de ces voitures d’occasion se fait généralement à des clients résidant dans un point géographique différent de celui où ils se trouvent, un point en faveur de valoriser ce type de vente. Il est important de savoir que les véhicules d’occasion de Porsche ils subissent une révision de 111 points spécifiques et sont ajustés au moyen de contrôles stricts, qui nécessitent le remplacement de chaque pièce qui n’est pas en parfait état par une pièce de rechange d’origine. La confiance de la marque dans son travail est telle que chaque voiture est offerte avec une garantie kilométrage illimité de deux ans.

