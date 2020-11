Adapter son design au nouveau langage Vizor

Lance une nouvelle finition appelée GS Line

L’Opel Crossland 2021 est le restylage de la première génération du modèle de la firme allemande. Il perd le «X» de son nom et adopte un langage de conception identique à celui publié à celui d’une autre nouveauté récente du constructeur, la Mokka. Son prix de départ est de 20 650 euros.



Le nouveau Opel Crossland 2021 suppose la mise à jour du SUV compact qui est arrivé avec la mission de remplacer le Opel Meriva. Le plus frappant est l’adoption du nouveau langage de conception Visière créé par l’Opel Mokka.

Parmi sa liste restreinte de rivaux, certains comme la Citroën C3 Aircross, avec laquelle il partage la plateforme PF1, le SsangYong Tivoli ou le Renault Captur.

OPEL CROSSLAND 2021: EXTÉRIEUR

Le nouveau Opel Crossland 2021 maintient sa longueur de 4,21 mètres. L’avant est la partie qui change le plus avec une calandre dans laquelle la couleur noire prédomine, à laquelle s’ajoute une série de détails argentés qui donnent une touche plus country.

Les phares antibrouillard ont maintenant la technologie LED.

Sur le côté, il y a une bande chromée sous les portes et une autre au-dessus des fenêtres. Pour sa part, le pare-chocs arrière a un plus ‘hors route‘, tandis que les optiques ont une signature lumineuse en forme d’aile. Le nom Crossland est clairement visible au centre de la porte.

Les jantes peuvent être de 16 ou 17 pouces. Les premiers peuvent être argentés, noirs ou bicolores, tandis que les seconds sont toujours en noir brillant ou bicolores.

Le corps peut avoir une décoration bicolore.

OPEL CROSSLAND 2021: INTÉRIEUR

Opel annonce la présence de trois systèmes multimédias différents pour le nouveau Crossland 2021. Le plus complet de tous, appelé Multimedia Navi Pro, dispose d’un écran tactile jusqu’à 8 pouces et est compatible avec les protocoles Apple CarPlay Oui Android Auto.

La rangée arrière de sièges permet un réglage longitudinal dont le déplacement atteint 15 centimètres. Le coffre peut avoir entre 410 et 520 litres en fonction de cela. Si les sièges arrière sont rabattus, ce chiffre passe à 1 255 litres.

OPEL CROSSLAND 2021: ÉQUIPEMENT

La première des nouvelles finitions Opel Crossland il s’appelle Édition, et intègre des phares à DEL et un système d’infodivertissement Radio multimédia avec écran tactile couleur de 7 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Au-dessus se trouve la finition Ligne GS, qui ajoute une touche plus sportive avec des jantes en alliage noir de 17 pouces, un toit noir et la ligne rouge distinctive de la marque. Il dispose également de sièges AGR pour le conducteur et le passager avant, de barres de toit et de phares avant et arrière à LED.

le Opel Crossland offre également la finition Élégance des affaires, qui comprend une caméra arrière panoramique, un assistant de stationnement avant et arrière, Multimedia Navi Pro et un chargeur sans fil pour Smartphones.

La version la plus complète s’appelle Ultime, et comprend de série une aide au stationnement automatique avec aide au stationnement avec avertissement du véhicule dans le rétroviseur, le système d’infodivertissement Multimedia Navi Pro avec un écran tactile couleur de 8 pouces et les services OpelConnect. Les sièges ergonomiques AGR recouverts d’Alcantara noir pour le conducteur et le passager avant ont un chauffage réglable. Il dispose également de phares à LED, d’un volant chauffant, d’une climatisation électronique à deux zones, d’un pare-brise chauffant ThermaTec, d’un verre teinté SolarProtect à l’arrière et d’une clé mains libres.

Entre les aides à la conduite L’assistance aux angles morts, le freinage d’urgence autonome, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, le système de stationnement automatique, la caméra de recul panoramique ou l’avertisseur de sortie de voie. Il peut également inclure un affichage tête haute.

OPEL CROSSLAND 2021: MÉCANIQUE

L’Opel Crossland 2021 est livré avec des options essence et diesel. Le premier départ de 1.2 PureTech trois cylindres. Le plus léger a 110 chevaux, tandis que le plus puissant atteint 130 chevaux. Ce dernier est le seul avec ce carburant à proposer en option une boîte automatique à six rapports par convertisseur de couple. La transmission automatique standard a également six vitesses.

Quant au Diesel, il existe deux versions du même 1,5 HDI qui livrent 110 et 120 chevaux. Le plus léger a une transmission manuelle et le plus puissant, automatique. Les deux variantes ont six relations.

Le nouveau Opel Crossland 2021 Il dispose de nouveaux ressorts et amortisseurs, ainsi que d’une direction plus précise. Le système de contrôle de traction est également inclus IntelliGrip avec différents modes de conduite.

OPEL CROSSLAND 2021: PRIX

Le prix de l’Opel Crossland 2021, déjà en vente, démarre en Espagne à partir de 20650 euros, un chiffre qui correspond à la finition Edition. La GS Line fait de même à partir de 21 650 euros, tandis que la Business Elegance part de 24 050 euros. Le plus complet de tous, l’Ultimate, se vend à partir de 26 850 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 20/11/2020 Opel ouvre la réception des commandes pour le nouveau Crossland. 28/10/2020 Opel annonce les prix et la composition de la gamme en Espagne du nouveau Crossland. 07/10/2020 Opel publie les premières images et informations du Crossland 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard