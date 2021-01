L’hybride rechargeable est disponible en deux configurations mécaniques

La base a 224 chevaux et est à traction avant; peut être acheté avec 300 et quatre roues motrices

L’Opel Grandland X Hybrid est la version hybride rechargeable du SUV de la marque allemande. Avec la traction intégrale, il développe 300 chevaux et 59 kilomètres en mode électrique, et est disponible à partir de 45 175 euros. Avec la traction avant, il crédite 224 chevaux et 57 kilomètres, et une partie de 36 215 euros.



Il Opel Grandland X hybride C’est l’hybride plug-in du SUV allemand, et est lié à la version de la Peugeot 3008 alimentée par cette technologie. Il partage une multitude de choses avec lui, comme la possibilité de choisir entre deux configurations mécaniques de puissance, d’autonomie et de traction différentes.

OPEL GRANDLAND X HYBRID: EXTÉRIEUR

L’esthétique de Opel Grandland X hybride Il est pratiquement identique à celui des versions équipées d’un moteur thermique. La seule chose qui le donne est la prise de charge, située à l’arrière gauche à la même hauteur que la buse de carburant, qui se trouve à droite.

OPEL GRANDLAND X HYBRID: INTÉRIEUR

L’intérieur de l’Opel Grandland X Hybrid ne présente guère de différences par rapport au reste des versions. Seuls les graphismes spécifiques d’un véhicule hybride rechargeable vous distinguer.

Là où il y a des changements, c’est la capacité du coffre. La présence de la batterie la fait passer des 514 litres des versions à combustion à 390.

OPEL GRANDLAND X HYBRID: ÉQUIPEMENT

Il Opel Grandland X hybride a le service OpelConnect, qui comprend entre autres des fonctions d’informations routières en temps réel, d’appel d’urgence et de connexion directe avec l’assistance routière.

La Version hybride rechargeable du SUV Il bénéficie également de la présence d’une batterie d’aides à la conduite, parmi lesquelles certaines se démarquent comme l’alerte de collision frontale avec détection des piétons et freinage d’urgence automatique, l’assistant de stationnement avancé ou la caméra de vision à 360 degrés.

Il Opel Grandland X hybride permet l’utilisation de solutions pour modèles électrifiés fournies par les services Free2Move, de sorte que, via l’application «MyOpel», les utilisateurs aient accès à plus de 125 000 points de charge en Europe.

OPEL GRANDLAND X HYBRID: MÉCANIQUE

L’Opel Grandland X Hybrid est disponible en deux configurations mécaniques.

La version d’entrée, qui a fait ses débuts en juillet 2020 et est à traction avant, dispose d’un moteur à essence turbocompressé de 1,6 litre qui, combiné à une transmission électrique, délivre 224 chevaux avec un couple maximal de 360 ​​Newton mètres et un autonomie électrique de 57 kilomètres en cycle WLTP.

La version d’origine, à traction intégrale et connue sous le nom d’Hybrid4, reprend le même moteur de 1,6 litre mais intègre une deuxième hélice électrique qui élève sa puissance totale à 300 chevaux. Son autonomie électrique est de 59 kilomètres en cycle WLTP. Il dispose de quatre modes de conduite, parmi lesquels se distingue la soi-disant «traction intégrale», conçue pour maximiser l’adhérence même dans les pires conditions. Il dispose du mode «Hybride», conçu pour optimiser la consommation de carburant du véhicule, du mode «Électrique» et du mode «Sport», qui combine la puissance du moteur thermique et celle du moteur électrique. Tout cela est complété par le système «e-Save», qui permet à l’énergie électrique d’être stockée dans la batterie haute tension pour l’utiliser au moment le plus pratique. La recharge de la batterie dans ce cas se fait par freinage régénératif.

Dans les deux cas, la boîte de vitesses est automatique et dispose de huit rapports.

La batterie qui alimente les moteurs électriques est au lithium-ion d’une capacité de 13,2 kilowattheures.

Le chargeur fourni en standard dans les deux versions est de 3,7 kilowatts. En option, un chargeur de 7,4 kilowatts peut être acheté. Le temps de recharge de la batterie est d’environ quatre heures avec le premier connecteur et un peu moins de deux heures avec le second.

OPEL GRANDLAND X HYBRID: PRIX

L’Opel Grandland X Hybrid est disponible en Espagne à partir de 36 215 euros en version traction avant et à partir de 45 175 euros en traction intégrale.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 22/01/2021 Mise à jour des données techniques et des prix du modèle. 24/07/2020 Début de la version à traction avant. 30/01/2020 Prix du Grandland X Hybrid4 pour l’Espagne. 22/01/2020 Opel met en vente le nouveau Grandland X Hybrid4 en Espagne. 13/05/2019 Opel présente le nouveau Grandland X Hybrid4.

