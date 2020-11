La deuxième génération ouvre des réserves avec des moteurs à essence et diesel

Il est disponible à partir de 21 000 euros; GS Line à partir de 24 400; Ultime à partir de 29100

L’Opel Mokka-e est sa variante tout électrique

L’Opel Mokka 2021 est là. La deuxième génération de SUV compact, la première sous l’égide de PSA, est livrée avec des moteurs à essence et diesel de 100 à 130 chevaux, ainsi qu’une variante entièrement électrique. En Espagne, il est déjà en vente à partir de 21 000 euros.



Le Mokka 2021 est le successeur de l’Opel Mokka X. Il occupe une place stratégique dans l’offre de gamme, conçue comme une option ambitieuse et ludique sans perdre de vue l’accessibilité et les besoins des clients de l’entreprise. Et, pour la première fois, avec une version électrique: l’Opel Mokka-e.

Parmi les rivaux de l’Opel Mokka 2021, il y a des noms comme le Hyundai Kona, le Peugeot 2008, le Nissan Juke ou encore le Ford Puma.

OPEL MOKKA 2021: EXTÉRIEUR

L’Opel Mokka 2021 est 12,5 centimètres plus courte et 120 kilos plus légère que son prédécesseur, ce qui la place à une longueur de 4,15 mètres et à un poids inférieur à 1200 kilos. La marque n’a pas encore révélé sa largeur et sa hauteur, qui dans la génération précédente s’élevaient respectivement à 1,78 et 1,65 mètre.

La plus grande nouveauté de la Mokka 2021 d’un point de vue esthétique est l’adoption de l’Opel Vizor, un nouveau langage de conception pour l’avant de la voiture. Celui-ci intègre dans un même bloc la calandre centrale, le groupe optique et l’emblème de la marque, qui a été repensé. Le résultat est un nouveau visage reconnaissable, une nouvelle personnalité pour l’entreprise.

L’arrière subit une refonte profonde et introduit pour la première fois le nom du modèle en position centrale. Les lumières sont équipées de la technologie LED de série, bien que la matrice LED Intellilux, le système adaptatif et anti-éblouissement puissent être équipés en option.

La deuxième génération bénéficie également d’un traitement sportif avec la finition Ligne GS, qui comprend l’inclusion de série du feu de jour rouge, du Vizor noir brillant, des détails extérieurs en noir au lieu du chrome, des jantes en alliage léger dans une finition noire et un toit bicolore.

La finition haut de gamme est Ultime, qui fait ses débuts en novembre 2020. Comprend des jantes en alliage léger de 18 pouces, des lumières matricielles à DEL Intellilux, un encadrement de calandre chromé, une garniture de fenêtre chromée et des accents argentés sur les pare-chocs avant et arrière.

OPEL MOKKA 2021: INTÉRIEUR

La grande nouvelle à l’intérieur de l’Opel Mokka 2021 est l’adoption du nouvel Opel Pure Panel, qui combine un tableau de bord numérique et un deuxième écran tactile dans la console centrale pour offrir au conducteur un contrôle total sur les paramètres du véhicule. Le volant multifonction permet de naviguer entre les menus disponibles.

L’adoption du Pure Panel a permis de s’affranchir des boutons physiques, même s’il en reste encore quelques-uns pour contrôler les aspects les plus pertinents. Il en résulte un intérieur plus propre, avec moins de distractions pour le conducteur.

En standard, les écrans mesurent 12 pouces dans le cas du tableau de bord et 7 dans le cas de la console centrale. En option, le conducteur peut allonger ce dernier jusqu’à 10 pouces.

Les clients qui le souhaitent peuvent demander une finition en cuir et Alcantara pour l’intérieur. Le joyau de la couronne sont les sièges chauffants, y compris le massage pour le conducteur.

La capacité du coffre devrait être la même que celle du Mokka-e, soit 350 litres. Versions Ligne GS ils offrent des garnitures noires, des sièges avant spécifiques et des garnitures de tableau de bord rouges.

La finition haut de gamme est Ultime, qui fait ses débuts en novembre 2020. Il comprend un tableau de bord numérique de 10 pouces et le système d’infodivertissement Multimedia Navi Pro avec un écran tactile de 10 pouces. L’intérieur est doté d’un revêtement en Alcantara noir et d’un revêtement en cuir Siena en option, qui ajoute une fonction de massage aux sièges avant. De série, les sièges sont chauffants. Le volant est également le même avec le changement de vitesse manuel Mokka et le Mokka-e. Il permet d’accéder à la voiture et de démarrer le moteur grâce à un système mains libres qui détecte la proximité de la clé.

L’image ci-dessous appartient à l’Opel Mokka-e

OPEL MOKKA 2021: ÉQUIPEMENT

L’Opel Mokka 2021 dispose de fonctions de sécurité et d’aides à la conduite telles que l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique, la détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance du signal, l’alerte d’angle mort ou une aide au stationnement automatique. Cette technologie est standard.

La finition haut de gamme est Ultime, qui fait ses débuts en novembre 2020. Il ajoute aux aides déjà existantes une aide au maintien de voie et un régulateur de vitesse.

OPEL MOKKA 2021: MÉCANIQUE

L’Opel Mokka 2021 est disponible avec deux moteurs à essence et un diesel. Il est également disponible en version électrique, dans sa variante Mokka-e.

Les deux moteurs à essence sont des moteurs PureTech à trois cylindres de 1,2 litre de 100 et 130 chevaux. L’option Diesel est de 1,5 litre avec 110 chevaux.

Le Mokka 2021 peut être acheté avec une boîte de vitesses manuelle à six vitesses ou une transmission automatique à huit vitesses.

La légèreté de la deuxième génération, 120 kilos de moins, se traduit par une réduction de la consommation de carburant. Il annonce entre 3,8 et 4,8 litres aux 100 kilomètres, moins que les 6,4 litres du modèle d’origine.

OPEL MOKKA 2021: PRIX

L’Opel Mokka 2021 est déjà en vente en Espagne à partir de 21000 euros. La finition GS Line est disponible à partir de 24 400 euros. La finition Ultimate s’élève à 29 100 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 13/11/2020 Nouvelle finition Ultimate. 23/09/2020 Confirmé son prix pour l’Espagne. 22/09/2020 Présentation de l’Opel Mokka 2021. 09/02/2020 Opel annonce les premiers détails de la Mokka 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard