Le format du week-end de deux jours que nous avons vécu à Imola il y a sept jours a déjà ses défenseurs et ses détracteurs. La compression du Grand Prix a été vue avec de bons yeux chez McLaren, tandis que Racing Point ne pense pas que ce soit la meilleure solution au cas où il voudrait égaler la concurrence.



Le chef d’équipe de Racing Point, Otmar Szafnauer, a reconnu que ses sentiments pour cet événement de deux jours n’étaient pas les meilleurs, et soutient en outre que les plus grandes équipes peuvent en profiter car elles travailleraient à l’usine avant le GP. Le Roumain explique qu’ils ont plus de matériaux dans leur usine, ce qui leur permettra d’obtenir plus de données antérieures que les autres équipes.

“Je pense que du point de vue des fans, ce format est bien, je pense qu’ils aimeraient ça, mais pour moi c’est quelque chose d’étrange. Après 23 ans avec vendredi, samedi et dimanche, cela semble quelque chose d’étrange et de contre-nature. Face à Imola J’y suis allé avec un esprit ouvert, mais maintenant j’ai le sentiment que ce n’est pas la bonne chose pour la Formule 1 », a commenté Szafnauer, selon le journal britannique Autosport.

«Je pense que si vous avez d’excellents outils et techniques de simulation dans l’usine, cela vous aide à être mieux préparé pour ce type de week-end. Si c’est ce qui va se passer à l’avenir, nous devrons commencer à investir dans cela. d’outils, nous les optimiserons, ainsi que quelques autres. »

Pour sa part, le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, dit que c’est un bon défi à seulement une heure et demie de pratique avant le moment de vérité. De plus, il pense que ce serait un bon moyen d’économiser de l’argent pour les équipes, et grâce à ce format, les membres de l’équipe pourraient passer plus de jours chez eux avec leurs familles.

«Nous avons aimé ce format, nous aimons le défi d’arriver préparé avec seulement 90 minutes d’essais libres samedi. En fin de compte, tout dépend de la Formule 1, puisqu’ils ont des contrats avec la télévision et les promoteurs. oui, c’est quelque chose qui aiderait à réduire les coûts et à passer moins de temps à payer, en particulier pour les mécaniciens et les ingénieurs, je pense qu’ils en seraient heureux », a expliqué Seidl.

Enfin, Toto Wolff, le «patron» de l’équipe Mercedes, est sorti très bien après avoir essayé ce nouveau format, mais il ne pense pas qu’il devrait être réalisé sur tous les circuits. L’Autrichien assure qu’il y a des pistes dans lesquelles les fans sont très présents pendant les trois jours, et donc, supprimer une journée d’action ne serait pas la plus appropriée.

«J’ai aimé, il faut avoir la voiture en bonne position dès le début et tu n’as pas beaucoup de temps pour analyser les données ou faire un simulateur. Je ne pense pas que ça marchera sur tous les circuits, car il y aura plus de courses et avec du public, en ceux qu’un événement de trois jours a plus de sens. Je pense que le système ne s’intégrerait pas bien dans tous les circuits, mais à Imola il a très bien fonctionné », se souvient Wolff pour conclure.

