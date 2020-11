L’équipe a investi plus de 10000 heures de travail dans sa nouvelle création

Objectif: le faire fonctionner dans la seconde moitié de 2021 et gagner d’ici 2022

Hayden Paddon a dévoilé la grande création sur laquelle son équipe, Paddon Rallysport Group, travaille sans relâche depuis quelques mois: la Hyundai Kona EV Rally Car, un SUV électrique qui peut fournir plus de 1000 chevaux.



Malgré l’épidémie du coronavirus, qui a évidemment perturbé les plans – la feuille de route initiale était de commencer les tests en avril de cette année – l’équipe PRG a investi plus de 10000 heures de travail pour préparer le nouveau véhicule.

80% de la voiture a été conçue dans les locaux de l’équipe dans la ville néo-zélandaise de Cromwell; mais ils ont également bénéficié de l’aide de STARD, une structure pleinement impliquée dans le développement des véhicules électriques de compétition.

Selon Hayden Paddon lui-même, la nouvelle voiture de rallye Hyundai Kona EV est capable de générer plus de 800 kilowatts – soit environ 1073 chevaux – mais ce “ sauvage ” sera adapté et évoluera dans des chiffres plus normaux au moment de la course .

Même ainsi, la voiture sera autour d’une puissance comparable à celle des voitures actuelles avec des moteurs «classiques» et son poids sera situé à 1400 kilos. L’objectif de Paddon est de battre la compétition la plus “ classique ” d’ici 2022.

«La voiture, sur le papier, est plus rapide qu’une voiture à moteur à combustion interne: elle a une meilleure répartition du poids et est plus fiable. Le potentiel de la technologie, de l’électronique et du design automobile est infini. C’est une nouvelle ère. avec de nouvelles limites », déclare Paddon.

“L’ensemble est capable de générer plus de 800 kilowatts, mais nous nous sommes concentrés sur la construction de cette voiture pour avoir une puissance comparable à une voiture de rallye actuelle. Notre objectif est de gagner des rallyes contre la concurrence à partir de 2022.”

“Beaucoup de travail reste à faire d’ici là, mais nous sommes convaincus que la technologie des véhicules électriques fonctionnera dans un environnement de rallye normal”, déclare le pilote néo-zélandais à propos de sa nouvelle création.

La voiture a déjà effectué des tests et aussi des «journées de tournage» sur le circuit des Highlands, tout près des installations de PRG. La prochaine étape consiste à effectuer un vaste programme de tests pour faire ses débuts dans la seconde moitié de 2021.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard