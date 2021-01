Le pilote de Chip Ganassi a effectué le premier test de 2021 lundi

Il était le troisième pilote le plus rapide, un dixième derrière ses coéquipiers Dixon et Ericsson

Expliquez que les conducteurs sont satisfaits du comportement de la voiture

Alex Palou est satisfait après son premier test de pré-saison. Le pilote de Chip Ganassi a terminé troisième hier à Sebring, où “tout s’est déroulé comme prévu et la voiture était super bonne”. Il voit un pas en avant dans sa coordination avec ses mécaniciens et ingénieurs, qu’il a pu rencontrer ces dernières semaines dans le fonctionnement quotidien de l’usine.



Palou a déjà testé la voiture numéro 10 fin 2020, d’abord chez Barber puis à Laguna Seca. Si ces formations l’ont aidé à se familiariser avec son nouvel environnement de travail, il a testé cette semaine les idées que ses ingénieurs ont eues pendant l’hiver et a entamé la préparation finale de la nouvelle saison, qui débutera le 11 avril.

Le pilote catalan s’est rendu à Sebring prêt à apprendre. Fait un bilan positif de la journée.

“Ça s’est très bien passé. Je suis trés content. Tout s’est déroulé comme prévu et la voiture s’est très bien déroulée, donc je suis très heureux d’être de retour sur la bonne voie », déclare l’Espagnol dans des déclarations à SoyMotor.com.

«Nous avons été assez rapides toute la journée. Nous n’avons pas été aussi rapides que possible, mais je suis toujours très heureux car ces tests consistent à essayer beaucoup de choses et à traverser la liste des tâches que les ingénieurs ont préparées pour que vous voyiez où nous pouvons être. plus rapide”.

Palou est rentré aux États-Unis le 6 janvier, après avoir passé Noël en Espagne en famille. Depuis son retour en Amérique, il a été intégré à la routine de l’usine. En effet, pour se rapprocher de sa nouvelle équipe, il a quitté l’appartement d’Austin où il résidait et a déménagé à indianapolis.

«Quand on peut aller à l’usine presque tous les jours pendant deux semaines pour être avec les ingénieurs et les mécaniciens, quand on apprend à connaître les rôles de chacun, tout est plus facile. En ce sens, ce test a été meilleur que les précédents. Je fais déjà partie de l’équipe. ”

Ganassi a réalisé un Top 3 dès la première journée de Sebring, mais Palou relativise le résultat

“Dans certains tests, vous ne savez jamais ce que font les autres, vous ne pouvez donc tirer que des conclusions de votre programme. Même ainsi, à Barber, nous étions sixième, septième et huitième, mais nous avons ensuite appris que ceux qui étaient au sommet avaient utilisé le push-to-pass. Andretti et Penske n’étaient pas là hier, ce sont des équipes fortes. ”

“Avoir trois voitures en place est un bon signe, mais la meilleure chose est que nous tous – les quatre coureurs Ganassi – sommes plutôt heureux Avec la voiture, que nous comprenons les choses qui se passent et que nous savons comment résoudre les problèmes qui se posent. C’est la chose la plus importante et c’est pourquoi je suis très heureux. ”

Le championnat débutera le 11 avril chez Barber. Jusque-là, Alex a encore deux tests privés avec Ganassi et deux jours de groupe à l’ovale d’Indianapolis. Ce tournage servira à faire avancer les travaux, car tout indique que l’organisation maintiendra le format de week-end compact qu’elle a déjà déployé en 2020, avec une seule séance d’essais libres par événement.

«Le départ étant reporté de quelques semaines, nous pouvons déplacer un peu les tests et aller ailleurs, mais nous ne pourrons plus rouler car l’IndyCar donne un nombre précis de jours par équipe et par pilote. Nous pouvons continuer à travailler pour trouver plus de choses qui essayez dans les prochaines formations “.

