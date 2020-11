L’ingénieur britannique a rejoint Renault en février dernier

Il occupe le poste de directeur technique du châssis en des mois de beaucoup d’amélioration

Renault n’était pas troisième du championnat des constructeurs depuis 2007 et il y a ceux qui lient le saut de qualité de l’équipe de cette année à Pat Fry. L’ancien directeur de l’ingénierie de McLaren a rejoint l’équipe en février, mais certains pensent que ses contributions ont déjà porté ses fruits.



Renault est l’une des équipes qui a le plus progressé. Bien qu’en pré-saison et en début d’année, elle regardait derrière McLaren et Racing Point, l’équipe a connu une très bonne trajectoire ascendante lors des dernières courses. C’est grâce à l’arrivée de Pat Fry, selon l’ancien pilote suisse Marc Surer.

“Il faut toujours regarder qui s’est le plus amélioré au cours de l’année et Renault gagne clairement. J’ai le sentiment que depuis que Pat Fry a atterri là-bas, les choses se sont améliorées. Peut-être que c’est quelqu’un qui sait comment diriger les gens. la bonne direction », a déclaré Surer dans un communiqué au site allemand Motorsport Total.

“C’est peut-être juste une coïncidence, mais Pat Fry a rejoint cette équipe et les choses se sont améliorées depuis. D’abord, ils avaient une voiture qui ne fonctionnait que sur des circuits avec des virages rapides et maintenant, tout à coup, cela fonctionne également sur d’autres circuits. Cela signifie quelqu’un travaille dans la bonne direction ici », a ajouté Surer.

“Si quelqu’un a une amélioration au cours de l’année, alors il a les meilleures chances de continuer ainsi jusqu’à la fin”, a-t-il déclaré.

Une autre clé des progrès de Renault a été la signature controversée de Marcin Budkoswki. “Nous avons apporté des améliorations qui ont rendu la voiture plus rapide et nous avons acquis une meilleure compréhension de notre voiture”, a déclaré le Polonais à la publication allemande Auto Motor und Sport.

L’une de ces avancées a été la corrélation des données. “Maintenant, la voiture fonctionne exactement comme la soufflerie promet. La soufflerie est une copie de la voiture sur la piste. Mieux vous comprenez les caractéristiques de la voiture, mieux vous pouvez la configurer et vous ne dépendez plus autant du circuit”, explique-t-il. Budkoswki.

“Notre voiture roule sur toutes les pistes maintenant. Ce n’était pas le cas en début de saison. Notre problème était la température des pneus. Quelques degrés plus haut ou plus bas signifie entre une et une seconde et demie sur le chronomètre.” , a exprimé le polonais de fermer.

