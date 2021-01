Aujourd’hui, les voitures PDK accélèrent de 0 à 100 une demi-seconde plus vite que les manuels

Le changement PDK trouve ses origines dans les années 1980

La boîte de vitesses automatique à double embrayage de Porsche, appelée PDK, est l’une des plus efficaces du marché, ce qui est largement dû à une longue histoire de développement qui commence dans les années 1980 et qui a également joué un rôle de premier plan dans la monde de la concurrence depuis sa création.



La Boîte de vitesses à double embrayage PDK est une constante dans les modèles de Porsche de nos jours. Cependant, il faut remonter à 1983 et Porsche 956 pour commémorer ses débuts, juste un an avant son entrée dans le monde de la compétition. Des transitions rapides entre les rapports et une aide à réduire la consommation de carburant sont deux de ses caractéristiques.

C’était bien avant, il y a plus d’un demi-siècle, lorsque les ingénieurs de Porsche ils ont commencé à rechercher un concept de boîte de vitesses qui aurait les avantages d’un manuel et éviterait les inconvénients d’une automatique. En 1964 est venu une émission de course de double embrayage avec cinq relations, alors qu’en 1968 c’était au tour d’une transmission automatique à quatre rapports, cette fois à commande électrohydraulique.

Ce n’est qu’en 1979 qu’une nouvelle transmission à double embrayage a été développée qui serait finalement l’embryon du PDK. Elle était équipée du prototype 995, qui devait servir de base à une future voiture de sport à quatre places. Cependant, ce n’est qu’en 1981 que la Porsche Doppelkupplungsgetriebe, d’où le PDK, est devenue une cible réaliste.

L’arrivée de Changement PDK La course a joué un rôle clé dans le succès de Porsche, permettant de passer les vitesses sans perdre de traction. Plus de fonctionnalités et moins de consommation. Cependant, la transmission PDK était en avance sur son temps pour les voitures de série, car l’électronique et la puissance de calcul des unités de commande n’étaient pas encore capables de répondre aux exigences de confort nécessaires pour fonctionner dans un véhicule routier. .

Porsche a repris le concept avec le nouveau millénaire pour présenter la première transmission à double embrayage pour une voiture de route dans la Porsche 911 Course 997. Comment cette première version fonctionnait-elle? Les groupes d’engrenages étaient répartis sur deux essieux, reliés au moteur en parallèle par deux embrayages «powershift». Dans le premier ensemble embrayage-arbre se trouvaient les engrenages impairs; dans l’autre, les paires. La marche arrière était engagée à partir du premier axe, avec l’impair. Chaque engrenage individuel était sélectionné par des fourches, comme dans une boîte de vitesses manuelle mécanique, mais dans le PDK, ils étaient actionnés électrohydrauliquement.

le premières diffusions PDK Ils étaient capables de réduire le temps nécessaire pour changer de vitesse de 60% par rapport à une transmission automatique classique, en plus de ne pas interrompre la traction à aucun moment. Actuellement ces caractéristiques sont toujours en vigueur, à tel point que les modèles qui équipent la boîte PDK gagnent en moyenne environ cinq dixièmes de seconde en accélération de 0 à 100 kilomètres / heure par rapport aux transmissions manuelles.

