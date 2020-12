Roger Penske et Jack Roush sont deux grands noms de l’automobile en Amérique unissant leurs forces. Les deux continueront d’être rivaux sur la piste, mais ils feront des affaires ensemble.



Le premier est bien connu pour son implication avec IndyCar, NASCAR, IMSA et possède actuellement Indianapolis et IndyCar, ainsi que de nombreuses autres entreprises liées à l’automobile. Le second a une équipe NASCAR, mais c’est surtout un grand préparateur de moteurs Ford de la catégorie, qui a profité de sa carrière de mathématicien pour réaliser des modèles mathématiques pour améliorer les moteurs et a diverses préparations pour le public.

Ils se connaissent bien, à tel point que Penske monte des moteurs préparés par Roush dans ses voitures NASCAR. Tous deux ont élargi leur collaboration à un domaine qui peut paraître inédit ou du moins curieux et inimaginable: la réalisation de camions électriques.

C’est un camion appelé Roush F650 EV qui sera alimenté par des moteurs électriques de 200 chevaux – avec la possibilité de pics de 335 chevaux – avec des batteries; un pack de 138 kilowattheures. Il est basé sur le châssis de la Ford F650 et pourra atteindre une vitesse de 105, avec une autonomie de 160 kilomètres / heure, c’est-à-dire des camions de distribution urbains et suburbains, d’une capacité de 4 tonnes de charge utile.

L’intérêt de Penske est évident. Sa société Penske Trucks Rentals facture 8 000 $ par année pour la location de camions; sa flotte dépasse 50 000 unités. Cela garantirait l’achat de 8000 unités pour votre entreprise, de préférence à destination de la Californie, l’État aux normes environnementales les plus strictes, où Penske propose déjà des camions électriques Freightliner.

Et Roush a une division, Roush CleanTech, qui a converti près de 40 000 camions pour fonctionner au gaz. On dirait que Penske en a quelques-uns dans sa flotte.

L’idée des deux est, plus tard, de réaliser l’opération dans des camions plus petits et aussi avec un tonnage plus élevé.

