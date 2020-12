Horner et Marko ont écrit au Mexicain après sa victoire à Sakhir

La décision finale sur Albon viendra après Abu Dhabi, avant Noël

Christian Horner reconnaît que Sergio Pérez a excellemment promu son talent à Sakhir. Cependant, le patron de Red Bull se souvient que son plan est d’attendre la fin de la saison pour décider du coéquipier de Max Verstappen pour 2021.



Sergio Pérez a remporté la victoire dans le Grand Prix de Sakhir après avoir grimpé de la dernière position au début de la course au sommet de la surface. Tous leurs efforts ne passent pas inaperçus chez Red Bull même si, pour l’instant, ils se disent concentrés sur la performance d’Alexander Ablon.

“Il fait un excellent travail et fait une grande publicité pour lui-même. Je pense que notre approche est beaucoup plus centrée sur Alex et il est évident que nous voulons le voir faire le meilleur travail possible », a admis Christian Horner, responsable de l’équipe Red Bull, dans des déclarations à Sky Sports F1 après le GP de Sakhir.

En outre, il a exhorté le pilote mexicain à continuer dans la même ligne. “Comme je l’ai dit, l’objectif est de faire le meilleur travail possible avec Alex et Sergio doit simplement continuer à travailler comme il le fait”, a avoué Horner.

Quand il a gagné à Sakhir, Christian Horner et le conseiller de Red Bull Helmut Marko ont écrit à “ Checo ” après sa victoire. Il les a invités dans sa chambre d’hôtel pour boire des tequilas.

“Il m’a répondu et nous a demandé si nous voulions aller avec lui pour prendre des tequilas parce que nous logions dans le même hôtel. Il était très gentil avec lui”, a déclaré le patron de Red Bull.

“Je pense que tout le monde dans la Pit-Lane était ravi pour lui, de le voir remporter ce Grand Prix”, at-il ajouté.

Malgré tout, de l’équipe autrichienne, ils insistent sur le fait qu’ils n’opteront pas encore pour un pilote pour accompagner Max Verstappen en 2021. Ils vont prendre une décision maintenant que la saison est terminée.

“Nous allons donner à Alex toutes les chances, comme nous l’avons dit précédemment. Nous n’allons pas prendre de décision avant la fin de la saison”, a réitéré le patron de l’équipe autrichienne.

